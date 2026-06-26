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Preparan la edición 27 de la Copa Cummins en Telchac Puerto

Diversas actividades de competencia se tendrán en la Copa Cummins en playas de Telchac Puerto.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

26 de jun de 2026

1 min

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La Copa Cummins será en Telchac Puerto
La Copa Cummins será en Telchac Puerto / Especial

La fiesta del mar regresa a las playas de Telchac puerto, del 10 al 12 de julio se realizará la edición 27 de la Copa Cummins, la competencia más importante de Hobie Cat 16 del continente.

Esta edición será especial ya que se contará con la presencia de la mayoría de los competidores que estarán presentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

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“Estamos muy contentos porque el ciclo se ha completado, el que fuera el campeón hace 14 años de la primera edición de la Mini Cummins, el yucateco Emilio Vales, junto con la también boxita Sofia Molina, consiguieron su boleto al Centroamericano, lo que nos motiva para seguir con el trabajo que hacemos, ya que no solo tenemos a los mejores exponentes de este deporte, contamos con el semillero”, comentó en la presentación Alberto Ponce Gutiérrez, presidente de Regata.

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Las actividades comenzarán el 8 y 9 de julio con la Mini Cummins donde se esperan a cerca de 120 niños; para dar paso del 10 al 12 de la competencia principal que tendrá un máximo de 12 regatas, en la última solo competirán mas mejores 10 embarcaciones que competirán por puntuación doble.

Se tendrá alrededor de 40 de estas embarcaciones, las mejores del mundo, entre los competidores presentes estarán el guatemalteco Jason Hess y la yucateca Sofía Ponce, actuales campeones de esta competencia.

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