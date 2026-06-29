Obra pública revive a constructoras de Yucatán, pero persiste el reto de recuperar empleos

Después de un inicio de año marcado por la desaceleración, la industria de la construcción en Yucatán comienza a mostrar señales de recuperación gracias a la reactivación de las licitaciones de obra pública impulsadas por los gobiernos estatal y municipales, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán, Alberto Canul Moguel.

El dirigente empresarial señaló que la publicación de nuevos proyectos representa un cambio positivo para el sector. “Vemos con buenos ojos que ya hay licitaciones públicas del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos. Cuando el gobierno invierte, también se genera mayor confianza para la inversión privada”, expresó.

Aunque reconoció que el presupuesto destinado a infraestructura aún se mantiene por debajo del observado en otros periodos, consideró que el reinicio de las obras es una señal favorable para las constructoras tras meses de baja actividad.

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En espera de oportunidades

Canul Moguel destacó que la CMIC mantiene un diálogo permanente con el Gobierno del Estado para presentar propuestas relacionadas con proyectos de infraestructura, oportunidades de negocio, capacitación y fortalecimiento de empresas locales.

“Lo que más destacamos es la apertura al diálogo. Hemos encontrado disposición para escuchar los planteamientos del sector y trabajar de manera coordinada en beneficio de la industria de la construcción”, sostuvo.

En materia laboral, reconoció que la recuperación del empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para la industria, por lo que la Cámara impulsa programas de capacitación y certificación en coordinación con la Secretaría de Economía y Trabajo.

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El objetivo, explicó, es fortalecer las competencias del personal, elevar y consolidar un esquema de “empresas confiables”, donde la capacitación y la certificación sean factores determinantes para mejorar la calidad de los servicios.

El dirigente añadió que la llegada de constructoras provenientes de otras entidades ha incrementado la competencia, por lo que las empresas yucatecas deberán fortalecer su preparación para responder a las nuevas exigencias del mercado.