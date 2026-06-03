Comercios del Centro de Mérida resienten pérdidas por lluvias extraordinarias

Las lluvias extraordinarias que han golpeado a Mérida en los últimos días ya comienzan a impactar la actividad comercial, especialmente en el Centro Histórico, donde la disminución de la movilidad ha reducido la afluencia de clientes y afectado a miles de negocios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mérida, José Enrique Molina Casares, señaló que las precipitaciones han complicado el desplazamiento de personas no sólo en la capital yucateca, sino también en diversos municipios del interior del estado.

Aunado a lo anterior, ante la contingencia climática, el Gobierno estatal suspendió las actividades no esenciales, por lo que disminuyó más la afluencia cotidiana de personas en el primer cuadro de la ciudad.

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Ayer por la tarde, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó la reanudación de las actividades a partir de este miércoles, luego de evaluar las condiciones meteorológicas que prevalecen en la entidad.

Pérdidas ante seguridad

Molina Casares consideró prematuro cuantificar las pérdidas económicas derivadas de esta contingencia; sin embargo, afirmó que el efecto sobre el comercio organizado es generalizado y alcanza a numerosos establecimientos de distintos giros.

No obstante, reconoció que en estos momentos la prioridad debe ser la seguridad de la población, por lo que llamó a los empresarios afiliados al organismo cameral a actuar con sensibilidad y solidaridad tanto con sus trabajadores como con los negocios que han resultado afectados.

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En este sentido, recordó que las lluvias registradas desde el pasado mes de mayo han sido atípicas, por su intensidad y volumen, una situación que tomó por sorpresa a numerosos comerciantes que concentraban sus esfuerzos en prevenir posibles cortes de energía eléctrica, pero no esperaban precipitaciones tan severas.

Como hemos informado, las afectaciones por filtraciones, inundaciones y problemas de movilidad también alcanzan a viviendas y establecimientos de distintos puntos de la ciudad, en una temporada que se perfila como una de las más inusuales de los últimos años.