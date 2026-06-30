Joaquín Díaz Mena reconoce labor de la Guardia Nacional y destaca coordinación para mantener la paz en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció a la Guardia Nacional en su séptimo aniversario y atribuyó la paz que vive Yucatán a la coordinación entre el Gobierno del Renacimiento Maya y el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La tranquilidad de las familias yucatecas, señaló, es resultado del trabajo permanente y coordinado de los tres órdenes de gobierno, en el que la Guardia Nacional cumple un papel esencial junto con la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

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Díaz Mena destacó que el respaldo permanente de la presidenta ha fortalecido la presencia y la capacidad operativa de la Guardia Nacional en el estado, y que la colaboración entre la Federación y el Estado es un pilar para preservar la paz y el bienestar.

La paz, agregó, se construye todos los días con disciplina, presencia en el territorio, respeto a la legalidad y una estrecha coordinación institucional que genera confianza y desarrollo para la ciudadanía.

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Como parte de la ceremonia, el Gobernador entregó reconocimientos a 20 integrantes de la Guardia Nacional por su servicio ejemplar y anunció que la escuela primaria de la comisaría meridana de Santa Cruz Palomeque cambió su nombre a "Guardia Nacional", la primera institución educativa de México con esa denominación.