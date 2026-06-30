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Yucatán / Mérida

Joaquín Díaz Mena reconoce labor de la Guardia Nacional y destaca coordinación para mantener la paz en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó el respaldo de Claudia Sheinbaum para fortalecer presencia de la Guardia Nacional en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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Reconocen a la Guardia Nacional por su labor en la construcción de paz en Yucatán
Reconocen a la Guardia Nacional por su labor en la construcción de paz en Yucatán / Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció a la Guardia Nacional en su séptimo aniversario y atribuyó la paz que vive Yucatán a la coordinación entre el Gobierno del Renacimiento Maya y el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La tranquilidad de las familias yucatecas, señaló, es resultado del trabajo permanente y coordinado de los tres órdenes de gobierno, en el que la Guardia Nacional cumple un papel esencial junto con la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

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Díaz Mena destacó que el respaldo permanente de la presidenta ha fortalecido la presencia y la capacidad operativa de la Guardia Nacional en el estado, y que la colaboración entre la Federación y el Estado es un pilar para preservar la paz y el bienestar.

La paz, agregó, se construye todos los días con disciplina, presencia en el territorio, respeto a la legalidad y una estrecha coordinación institucional que genera confianza y desarrollo para la ciudadanía.

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Como parte de la ceremonia, el Gobernador entregó reconocimientos a 20 integrantes de la Guardia Nacional por su servicio ejemplar y anunció que la escuela primaria de la comisaría meridana de Santa Cruz Palomeque cambió su nombre a "Guardia Nacional", la primera institución educativa de México con esa denominación.

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