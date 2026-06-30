Buscan eliminar estigmas sobre la discapacidad con nueva estrategia de sensibilización en Yucatán

Comprender que no todas las discapacidades tienen el mismo origen ni tienen iguales necesidades es un paso indispensable para construir una sociedad incluyente.

Bajo esa premisa, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey) reforzó su campaña de sensibilización para explicar las diferencias entre la discapacidad congénita y la discapacidad adquirida, con el propósito de fomentar el respeto, la empatía y la eliminación de estigmas.

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La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del estado dentro del proyecto Renacimiento Maya, que busca consolidar una cultura de accesibilidad e inclusión mediante información clara que permita comprender la diversidad de condiciones que enfrentan las personas con discapacidad.

Según se explicó, la discapacidad congénita es aquella que se desarrolla antes del nacimiento o durante los primeros tres años de vida. Puede tener un origen hereditario o derivarse de factores que afectan el desarrollo durante el embarazo, el parto o los primeros meses de vida.

En contraste, la adquirida aparece en cualquier etapa de la vida como consecuencia de accidentes, enfermedades o lesiones que afectan el cerebro o el sistema nervioso central, modificando las capacidades físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales de una persona.

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La dependencia estatal subrayó que conocer estas diferencias permite brindar apoyos más adecuados, comprender las necesidades específicas de cada individuo y combatir prejuicios que aún persisten en torno a la discapacidad.

Por ello, el Iipedey reiteró que identificar una discapacidad ayuda a generar entornos más accesibles, y garantizar derechos.