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Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad en julio

La ciudad de Mérida tiene una reducida cartelera de conciertos en julio.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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El Trono de México se presentará en concierto en Mérida
El Trono de México se presentará en concierto en Mérida / Especial

Durante el mes de julio, Mérida continuará recibiendo a diversos artistas en conciertos como parte de sus giras por México, eligiendo a la capital yucateca como una de las ciudades para presentar sus espectáculos ante sus seguidores.

La agenda musical del mes contempla hasta ahora una presentación confirmada para los amantes de la música regional mexicana.

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  • El Trono de México

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La banda cuenta con una trayectoria de varios años en los escenarios nacionales y mantiene una base de fans que sigue sus presentaciones en distintas ciudades del país.

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