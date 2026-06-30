Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes se presentarán en la ciudad en julio

Durante el mes de julio, Mérida continuará recibiendo a diversos artistas en conciertos como parte de sus giras por México, eligiendo a la capital yucateca como una de las ciudades para presentar sus espectáculos ante sus seguidores.

La agenda musical del mes contempla hasta ahora una presentación confirmada para los amantes de la música regional mexicana.

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Aunque el calendario de eventos musicales en Mérida todavía podría sumar nuevas fechas en los próximos días, actualmente el concierto anunciado corresponde a:

El Trono de México

La presentación de El Trono de México será una oportunidad para que el público yucateco disfrute en vivo de su repertorio, en una noche dedicada a los sonidos de la música grupera.

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La banda cuenta con una trayectoria de varios años en los escenarios nacionales y mantiene una base de fans que sigue sus presentaciones en distintas ciudades del país.