Plafones de un Oxxo en Mérida sufren daños por lluvias: Protección Civil Municipal clausura temporalmente

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que este domingo fue clausurado de manera temporal un Oxxo ubicado en el fraccionamiento Girasoles de Ciudad Caucel, luego de que las intensas lluvias registradas durante la tarde provocaran daños a los plafones por filtraciones de agua al interior del inmueble, generando condiciones que representan un riesgo para trabajadores y usuarios.

Durante la inspección realizada por personal de Protección Civil Municipal se constató la presencia de escurrimientos y acumulación de agua al interior del establecimiento, así como daños en plafones, desprendimiento de materiales y humedad en áreas donde se encuentran instalaciones eléctricas y equipos de refrigeración, situación que motivó la aplicación de medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de las personas.

La clausura temporal permanecerá vigente hasta que los responsables del inmueble acrediten la corrección de las condiciones de riesgo detectadas, y se garantice la seguridad de quienes laboran y acuden al lugar.

Las lluvias registradas esta tarde afectaron principalmente diversos puntos del poniente de la ciudad, donde se reportaron encharcamientos, escurrimientos y afectaciones menores en establecimientos y predios particulares.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que estas acciones forman parte del operativo permanente de vigilancia y atención implementado tras la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezada el pasado sábado por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

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Durante la sesión del Consejo se informó que Mérida registró precipitaciones extraordinarias de hasta 153.3 milímetros, una de las lluvias más intensas observadas en los últimos años para esta época, por lo que se reforzaron las medidas preventivas, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de respuesta ante contingencias hidrometeorológicas.

Actualmente, personal de Protección Civil Municipal mantiene recorridos de supervisión en distintos sectores de la ciudad y atiende reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, caída de ramas, afectaciones estructurales, cortocircuitos, filtraciones y cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.

La dependencia exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitar transitar por zonas inundadas, extremar precauciones durante las lluvias y reportar cualquier emergencia a los números de atención municipal y de emergencia.

El Ayuntamiento de Mérida continuará trabajando de manera coordinada con las dependencias municipales, estatales y federales para proteger a la población y responder oportunamente ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.