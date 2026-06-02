Mérida se prepara para más lluvias: perforan pozos y limpian miles de rejillas

Ante las intensas lluvias registradas en los últimos días y el inicio oficial de la temporada de huracanes, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que el Ayuntamiento redobló esfuerzos y mantiene una atención permanente en toda la ciudad mediante acciones preventivas, operativos de limpieza, infraestructura hidráulica y apoyo directo a las familias afectadas.

“Sabemos que las lluvias representan uno de los grandes retos para la ciudad y por eso estamos trabajando a marchas forzadas. Asumimos nuestra responsabilidad y atendemos los problemas de frente, con acciones concretas y presencia permanente en las calles”, afirmó la alcaldesa durante la acostumbrada reunión semanal con medios de comunicación.

Mencionó que se perforan 85 pozos en puntos críticos de la ciudad como La Libertad, Mulsay y Juan Pablo II y Ciudad Caucel para proteger a las familias en esta temporada de lluvias.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Mérida habilita un refugio temporal para proteger a la población ante las intensas lluvias

Además, se reforzó la limpieza y desazolve de infraestructura pluvial. A la fecha se han limpiado 6 mil 486 rejillas y desazolvado 4 mil 184 pozos. También hubo 20 operativos de limpieza para retirar basura, escombros y residuos que obstruyen el flujo del agua.

La alcaldesa dijo que se fortaleció la capacidad operativa municipal mediante la modernización de la flotilla y la adquisición de nueva maquinaria especializada.

“Hemos invertido en camiones, maquinaria y equipos de desazolve porque los problemas se resuelven trabajando. Además, programas como Mérida Limpia son fundamentales para evitar que la basura obstruya rejillas y pozos, generando encharcamientos”, señaló.

En materia de infraestructura, Cecilia Patrón dijo que el Ayuntamiento ha construido 19 aljibes con capacidades de hasta 40 mil litros, más de 2 mil 386 nuevos drenajes pluviales y anunció la perforación inmediata de 60 pozos adicionales en zonas donde existe riesgo de afectación a viviendas.

Noticia Destacada Entregan rehabilitación del parque y construcción del domo en Paseo de las Fuentes en Mérida

Informó que durante el reciente episodio de lluvias extraordinarias, se atendieron 667 reportes ciudadanos, se retiraron más de 3.1 millones de litros de agua acumulada y se desplegaron diez cuadrillas, ocho desazolvadoras, seis pipas y más de 500 trabajadores municipales para limpiar colonias y fraccionamientos.

Asimismo, informó que se atendieron 159 colonias y fraccionamientos afectados, donde 221 calles presentaron inundaciones.

Como parte de las acciones, se desazolvaron 270 zanjas con rejillas. Algunas de las colonias, fraccionamientos y asentamientos vulnerables del Sur de Mérida que se atendieron son Estrellas del Sur, Santa Teresa, Las Palmas y zonas de Emiliano Zapata Sur, San Antonio Xluch I, II, Emiliano Zapata Sur III, Roble Alborada y San Luis Sur Dzununcán.

También se habilitaron refugios temporales en Emiliano Zapata Sur II y San José Tecoh, donde se brindó resguardo a 27 personas, incluyendo niñas, niños y animales de compañía. Además, el Ayuntamiento entregó más de 400 apoyos en despensas e insumos para la salud a las familias y puso a disposición transporte para personas adultas mayores o con dificultades de movilidad que requirieran trasladarse a lugares seguros.

Cecilia Patrón recordó que los reportes se pueden realizar al 9999244000 o al 070 de Ayuntatel y a través de las redes oficiales. En caso de requerir traslados está el número telefónico 9903717513.