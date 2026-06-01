Lluvias históricas afectan a 159 colonias de Mérida; anuncian perforación de pozos y abatización contra el dengue

Un total de 159 colonias y fraccionamientos de Mérida resultaron afectados por las lluvias históricas registradas en los últimos días, informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, durante su conferencia semanal.

La alcaldesa detalló que las precipitaciones acumuladas superaron los 100 milímetros, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que provocó encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital yucateca.

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Patrón Laviada señaló que el Ayuntamiento de Mérida mantuvo operativos permanentes durante todo el fin de semana para atender la contingencia, movilizando brigadas encargadas de la limpieza de rejillas pluviales y el desazolve de pozos de absorción en las zonas con mayores afectaciones.

De acuerdo con los registros meteorológicos, el pasado 29 de mayo se acumularon 153 milímetros de lluvia y el 31 de mayo otros 144 milímetros, cifras consideradas las más altas registradas en la ciudad desde 1968.

Ante este escenario, la presidenta municipal anunció la realización de 60 nuevas perforaciones en distintos sectores de Mérida con el objetivo de mejorar el sistema de absorción del agua de lluvia y reducir riesgos de inundaciones durante la temporada.

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Asimismo, informó que se intensificarán las labores de abatización en toda la ciudad para prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, debido a la acumulación de agua generada por las precipitaciones.

La alcaldesa reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener limpias las rejillas cercanas a sus viviendas, evitar tirar basura en la vía pública y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades municipales, mientras continúan las labores de atención y monitoreo en las zonas afectadas.