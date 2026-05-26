Brigada del Indemaya en Peto ofrecerá trámites y asesorías gratuitas para población maya hablante

Población maya hablante y ciudadanía en general de Peto podrán acceder a servicios gratuitos de orientación jurídica, atención administrativa, regularización patrimonial, apoyo institucional y vinculación con programas públicos durante la Brigada de Atención Ciudadana que realizará el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) el próximo viernes 29 de mayo.

La jornada se llevará a cabo de nueve de la mañana a una de la tarde en la terraza del palacio municipal de Peto, a través del programa Brigadas de Atención Ciudadana “A Ts’atáanta’al ta kaajal”, que acerca servicios públicos a municipios con presencia significativa de población maya hablante.

Esta estrategia permite llevar atención institucional a comunidades donde las condiciones geográficas, económicas o de acceso pueden dificultar la realización de trámites y la atención directa ante dependencias gubernamentales.

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El programa contempla grupos itinerantes en distintos municipios del estado, mediante esquemas de atención gratuita, cercana y con pertinencia cultural y lingüística. En esta jornada participarán dependencias estatales y federales, además del Ayuntamiento de Peto.

Durante la brigada se ofrecerán servicios de orientación, asesoría y atención en materia familiar, civil y administrativa; orientación registral y regularización patrimonial; atención agraria y actualización de documentación ejidal; información sobre programas productivos y apoyos para personas productoras; educación básica para personas adultas; atención y orientación para mujeres en situación de violencia, así como seguimiento de programas sociales federales y estatales.

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La mesa de atención del Indemaya brindará información sobre servicios de traducción e interpretación en lengua maya, trámites de seguro social americano, actas de doble nacionalidad, orientación para solicitar pasaporte mexicano y americano, además de acompañamiento a grupos artesanales y productivos comunitarios.

Asimismo, se dará orientación a personas maya hablantes en temas relacionados con derechos indígenas, fortalecimiento comunitario, certificación de intérpretes-traductores, promoción cultural y acompañamiento institucional.