Las Chelemeras reciben reconocimiento del Congreso por salvar manglares en Yucatán

El colectivo ambientalista Las Chelemeras recibió ayer la distinción “Elvia Carrillo Puerto” 2026 otorgado por el Congreso del Estado, en reconocimiento a más de 15 años de trabajo comunitario en la restauración de manglares y la defensa ambiental en la costa yucateca.

Durante una Sesión Solemne del Poder Legislativo, la distinción fue entregada a Keila Raquel Vázquez Lira, representante de la agrupación integrada por mujeres de comunidades costeras que han impulsado proyectos de recuperación ecológica en zonas como la Curva de Yucalpetén y la Ciénega de Progreso.

El reconocimiento destaca la labor ambiental y social del colectivo, conformado por amas de casa, jóvenes y adultas mayores que han logrado restaurar más de 100 hectáreas de ecosistemas degradados mediante limpieza de humedales, apertura de canales hidrológicos, reforestación y monitoreo de flora y fauna.

Las Chelemeras se han convertido en uno de los referentes comunitarios más importantes en materia de conservación ambiental en la Península de Yucatán, particularmente ante el avance de la urbanización, la tala ilegal y la presión inmobiliaria sobre los manglares costeros.

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En meses recientes, incluso participaron en denuncias ciudadanas por destrucción de humedales en Chelem y otras zonas de Progreso.

Ejemplo de lucha territorial

Durante la ceremonia, la diputada Alba Cristina Cob Cortés, presidenta de la Comisión Especial de Postulación, afirmó que el colectivo representa un ejemplo de organización social encabezada por mujeres y de defensa activa del territorio frente al deterioro ambiental.

Por su parte, Keila Raquel Vázquez Lira señaló que el proyecto nació originalmente como un programa de empleo temporal, pero con el paso de los años se transformó en una causa de vida para decenas de mujeres de la costa.

“La restauración de manglares no es un discurso ni una moda; es una realidad construida durante más de 15 años”, expresó durante su mensaje.

El reconocimiento fue entregado por el diputado Germán Quintal Medina, acompañado del legislador Wilmer Manuel Monforte Marfil y las diputadas Alba Cristina Cob Cortés y María Esther Magadán Alonzo.

En representación del Poder Ejecutivo asistió Lila Frías Castillo, mientras que por el Poder Judicial, la magistrada Landy Aimeé Pino Barrera.

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Legado de una pionera

Durante la sesión también se recordó el legado de Elvia Carrillo Puerto, considerada pionera en la lucha por los derechos políticos de las mujeres en México. El reconocimiento que lleva su nombre busca distinguir a mujeres y colectivos cuya labor tenga impacto social, comunitario y transformador.

La labor de Las Chelemeras ha trascendido el ámbito ambiental y ha sido observada incluso por organismos internacionales y proyectos científicos enfocados en restauración de manglares y adaptación climática.

En marzo pasado, especialistas de la Unesco visitaron zonas restauradas por el colectivo como parte de un programa internacional de conservación de humedales en América Latina.