Avanza la construcción de hospitales del ISSSTE en Chetumal y Cancún; sumarán 180 camas

El Gobierno federal informó que la reconversión del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Chetumal registra un avance del 50%, mientras que el proyecto de Cancún presenta un progreso del 3.3 por ciento.

Durante la conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración contempla la construcción de 50 nuevos nosocomios, además de la ampliación y modernización de unidades médicas en distintas entidades del país para fortalecer la atención a la población.

A nivel nacional, se proyecta una inversión cercana a 181 mil millones de pesos para concretar el mayor programa de infraestructura hospitalaria de las últimas décadas.

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La estrategia incluye la construcción, ampliación y modernización de 152 proyectos hospitalarios entre el 2024 y el 2030, con el propósito de incrementar la capacidad de atención del sistema público de Salud y reducir el rezago acumulado durante años.

La presidenta del Colegio de Médicos en Quintana Roo, Lucía Magdalena Allen Hermosillo, consideró que la demanda de atención médica en la entidad enfrenta limitaciones debido a la saturación de los servicios públicos en las zonas urbanas, el aumento en la solicitud de especialidades y el crecimiento del turismo médico internacional.

Indicó que estas acciones del Gobierno federal reflejan el interés por responder a esas necesidades. “Sería importante iniciar también un diálogo con el sector médico para definir las estrategias que se llevarán a cabo, a fin de que en dichos nosocomios se garantice que los especialistas estén debidamente certificados para realizar procedimientos acordes con su preparación”.

Añadió que actualmente se desarrollan nuevos hospitales y clínicas del ISSSTE en Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, con el objetivo de triplicar la capacidad de atención. Además, se contempla la construcción de una Torre de Especialidades anexa al Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, la cual ofrecerá 36 ramas, un área para pacientes con quemaduras y servicios de medicina pediátrica de alta resolución.

Instalaciones médicas en la entidad

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que el instituto desarrollará 20 proyectos de construcción, rescate y rehabilitación de hospitales durante el actual sexenio.

En Quintana Roo destacó el avance de la reconversión del nosocomio de Chetumal y el inicio de las labores en Cancún, donde el nuevo inmueble será edificado en las instalaciones de la antigua tienda del instituto.

En Chetumal, el edificio contará con 90 camas censables, 30 consultorios, 15 especialidades y cinco quirófanos. La unidad de Cancún dispondrá de 90 camas censables, 27 consultorios, 17 especialidades y cinco quirófanos.

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Proyección nacional a mediano plazo

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que el programa permitirá construir 50 hospitales nuevos, que aportarán 6 mil 364 camas adicionales. A ello se sumarán 47 ampliaciones, con mil camas más, además de 55 sustituciones o mejoras de gran alcance, que incorporarán otras mil 774.

En conjunto, el sistema público de Salud pasará de 96 mil 966 camas existentes al inicio del sexenio a más de 106 mil 105 para el 2030.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que la institución edificará 47 hospitales durante el sexenio. De ellos, siete ya fueron concluidos y otros 21 están en proceso de construcción. Diez de estos últimos abrirán sus puertas en los próximos meses.