Apagones afectan a 15 colonias de Chetumal

Habitantes de 15 colonias de Chetumal, entre ellas las tres etapas del fraccionamiento Las Américas, uno de los sectores con mayor concentración poblacional de la ciudad, denunciaron fallas constantes en el suministro eléctrico durante gran parte de ayer, con cortes intermitentes que en algunos casos se prolongaron por varias horas.

Vecinos señalaron que, antes del mediodía, ya habían registrado hasta 10 interrupciones en el servicio, mientras que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó las fallas a las condiciones climáticas que prevalecieron en la capital.

Uno de los sectores con mayores afectaciones fue la colonia Los Pelícanos, donde residentes aseguraron que permanecieron sin energía eléctrica durante aproximadamente seis horas, luego de que el suministro se suspendiera desde las primeras horas de la mañana.

Durante la madrugada y parte del día se registraron precipitaciones en distintos puntos de Chetumal; sin embargo, habitantes señalaron que los cortes comenzaron antes de las lluvias y continuaron durante el transcurso de las horas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, las interrupciones se presentaron en Las Américas I, II y III, Flamingos, El Encanto, Villas Oxtankah, Centenario, Proterritorio, Ampliación Proterritorio, Pacto Obrero, Sian Ka’an, Solidaridad, Lagunitas, Villas del Sol, Forjadores y Jardines. También se reportaron fallas en algunos sectores de la colonia Payo Obispo.

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En el caso de Las Américas, David Hernández afirmó que los apagones iniciaron desde las primeras horas del sábado y ocurrieron en al menos 10 ocasiones. Explicó que en algunos momentos el suministro eléctrico se suspendía por completo y en otros se presentaban variaciones de voltaje que dejaban las viviendas con iluminación parcial, pero impedían el funcionamiento de los aparatos eléctricos.

“Por momentos pensé que las constantes variaciones de voltaje podrían dañar el refrigerador, las pantallas y el resto de los equipos que teníamos conectados”, aseveró el entrevistado.

Saúl Méndez, vecino de El Encanto, comentó que detectó la falla durante la madrugada, cuando el aire acondicionado de su habitación dejó de funcionar y señaló que en su caso únicamente fueron un par de interrupciones y que durante el resto de la mañana el servicio se mantuvo estable.

Habitantes de Los Pelícanos manifestaron su inconformidad debido a que permanecieron sin electricidad desde aproximadamente las 5:00 horas. Aseguraron que, pese a reportar la falla ante la CFE, la respuesta que recibían era que “ya se estaba atendiendo el problema”, aunque después del mediodía continuaban sin suministro.

Fallas constantes en servicios básicos preocupan a habitantes

A la falta de energía eléctrica se sumó la interrupción del servicio de agua potable en Américas III, situación que complicó aún más las actividades cotidianas.

Abraham López, habitante de Las Américas III, cuestionó que las fallas en los servicios de agua y electricidad se hayan convertido en una constante durante las últimas semanas. Señaló que los organismos responsables deben garantizar atención adecuada, al igual que exigen a los usuarios cumplir puntualmente con los pagos mensuales y bimestrales.

Hasta el cierre de esta edición, la Superintendencia de la CFE en la zona sur del Estado no había emitido una postura oficial sobre los apagones registrados durante la jornada del sábado.