Más de 61 mdp fortalecen el desarrollo de 70 comunidades mayas en Yucatán

Setenta comunidades mayas de Yucatán recibirán más de 61 millones de pesos (mdp) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), recursos que destinarán a obras prioritarias en sus localidades.

Para ello, el Gobierno del estado, en coordinación con el Gobierno federal, inició la entrega de este apoyo a integrantes de los Comités de Administración y de Contraloría Social, autoridades comunitarias y familias de los pueblos mayas de las regiones de Mérida y Progreso.

Al dirigirse a los representantes de esas 70 comunidades, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las tarjetas del Banco del Bienestar se distribuyen en 33 comunidades de la región Progreso y 37 de la región Mérida.

Noticia Destacada Codhey exhibe violaciones a derechos humanos; señala a tres ayuntamientos y a la SSP

“La inversión que hoy llega es de más de 61 millones de pesos, se les entrega directamente, sin intermediarios, a las comunidades que durante mayo y junio integraron democráticamente sus comités”, indicó el Ejecutivo estatal.

Bolsa etiquetada

El Mandatario estatal, junto con el director general del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), José Antonio Aguilar Castillejos, destacó que las asambleas decidirán el uso del dinero, sin intervención de ninguna autoridad, para que se traduzca en obras necesarias relacionadas con agua potable, electrificación, mejoramiento de vivienda, escuelas comunitarias o salud.

Huacho resaltó que esta acción de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante, porque otorga a las comunidades el poder de decidir sobre sus prioridades, por lo que agradeció el respaldo que su gobierno ha otorgado al pueblo yucateco.

Dispersión y exhorto

Ayer se comenzaron a entregar las tarjetas a Texán de Palomeque, en Hunucmá, más de tres millones de pesos; a comunidades del municipio de Mérida, como Molas, Dzununcán y Dzityá, más de dos millones de pesos a cada una; a Sitpach, más de dos millones; a X-Cuyum, en Conkal, más de un millón 800 mil pesos; a Ticopó, en Acanceh, más de un millón 700 mil pesos; así como a Tekik de Regil, Sahcabá y Sisal.

Noticia Destacada Condusef detecta 15 suplantaciones de empresas financieras en Yucatán

Díaz Mena destacó que el Renacimiento Maya seguirá trabajando día con día para reducir la desigualdad económica que Yucatán ha sufrido durante siglos, e invitó a las personas integrantes de las comunidades mayas a trabajar con honestidad, apertura y buena actitud, ya que la Contraloría Social verificará que los recursos se apliquen de la mejor forma.