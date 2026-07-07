Mérida despliega operativo para atender 100 denuncias por presunto maltrato animal

El Ayuntamiento de Mérida puso en marcha este martes un operativo especial para atender 100 denuncias por presunto maltrato y crueldad animal, con la participación de 80 brigadistas y personal de 20 direcciones municipales.

La movilización fue encabezada por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, quien dio el banderazo de salida a las brigadas con el objetivo de disminuir el rezago en la atención de reportes ciudadanos recibidos a través del número 070 y de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (UMABA) de Mérida.

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Durante el operativo, los brigadistas, previamente capacitados por la UMABA, recorrerán distintos puntos de la ciudad para verificar denuncias relacionadas con perros amarrados de manera permanente, animales expuestos al sol o la lluvia sin protección, abandono y otras condiciones que podrían representar maltrato.

La presidenta municipal explicó que las inspecciones se realizan con base en el reglamento municipal, lo que permite aplicar sanciones administrativas cuando se comprueban irregularidades.

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En los casos donde existan indicios de un posible delito de maltrato o crueldad animal, los expedientes serán turnados a la Vicefiscalía Especializada para las investigaciones correspondientes.

Cecilia Patrón recordó que las multas por infracciones administrativas pueden alcanzar hasta los 50 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y del número de animales afectados.