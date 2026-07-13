Temporada de pesca de mero impulsa la economía de pescadores en Progreso

La temporada de pesca de mero continúa generando beneficios no sólo para las embarcaciones dedicadas a esta especie, sino también para los hombres de mar que abastecen de sardina utilizada como carnada.

Desde el inicio de la temporada reportan una compra constante y precios estables que les han permitido mantener ingresos favorables en esta etapa.

Pescadores de La Caleta de Progreso señalaron que el kilogramo de sardina se comercializa actualmente entre 6 y 8 pesos, tarifa que se ha mantenido estable desde el arranque de la temporada de mero, situación que ha favorecido a las familias que dependen de esta actividad.

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El pescador Aurelio Castillo Be explicó que la continua salida de embarcaciones mayores y ribereñas dedicadas a la captura de mero mantiene una afluencia de compradores locales y extranjeros. Esto facilita vender prácticamente toda la producción obtenida en cada jornada que se realiza en esta temporada.

Por su parte, Miguel Sánchez, dedicado a la captura de sardina, comentó que actualmente existe abundancia del recurso y que, con buenas condiciones en el mar, una jornada de dos días puede representar ingresos que varían entre 600 y 700 pesos, cantidad que contribuye al sustento de numerosas familias pesqueras.

Los principales compradores continúan siendo las empresas que abastecen a la flota mayor de mero. A ellas, se les suman las cooperativas pesqueras y cazadores ribereños independientes, lo que amplía las opciones de comercialización dentro del puerto de Progreso.

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Los hombres de mar consideraron que este panorama podría modificarse en las próximas semanas con el inicio de la temporada de pulpo, ya que parte de la flota cambiará de actividad y disminuirá el consumo de esta carnada destinada a la pesca de escama.

Aunque las condiciones meteorológicas registradas en semanas recientes obligaron a suspender algunas salidas al mar, los pescadores confían en que el tiempo mejore para continuar con sus faenas y aprovechar la buena comercialización de la sardina mientras permanezca activa la temporada de mero, y de esta manera, se continuará contribuyendo a la economía de las familas ribereñas que dependen de esta actividad.