Calor extremo en Yucatán este lunes 13 de julio: municipios alcanzarían hasta 42 grados

El ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso continuará este lunes 13 de julio en Yucatán, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), que advirtió temperaturas de hasta 42 grados Celsius en algunos municipios del poniente del estado, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones por el calor.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones serán ocasionadas por el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la región.

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¿Qué temperatura se espera en Yucatán este lunes?

Procivy detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre 39 y 41°C en la mayoría de los municipios del interior del estado.

Sin embargo, en Halachó, Maxcanú y comunidades cercanas, los termómetros podrían alcanzar hasta 42°C, convirtiéndose en las zonas con mayor calor durante la jornada.

En la franja costera, el ambiente será menos intenso, con temperaturas máximas de 32 a 34°C.

Pronóstico de viento y oleaje

El viento soplará del sureste durante la mañana con velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora.

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Por la tarde cambiará del sureste y noreste, con rachas de 50 a 60 km/h principalmente en la costa yucateca.

Asimismo, se prevé un oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura a lo largo del litoral del estado, por lo que se recomienda a embarcaciones menores mantenerse atentas a los avisos de las autoridades marítimas.

El potencial de lluvias será bajo en la mayor parte del estado. No obstante, Protección Civil no descarta la presencia de lluvias ligeras con chubascos aislados en algunos municipios del noroeste, noreste y sur de Yucatán durante el transcurso del día.

Recomendaciones por altas temperaturas

Ante el intenso calor qyue se pronostica en el estado de Yucatán este lunes 13 de julio, Procivy recomienda:

Mantenerse bien hidratado durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Utilizar ropa de colores claros, gorra o sombrero.

No dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Permanecer atentos a los avisos oficiales de Protección Civil y las autoridades meteorológicas.

Las autoridades reiteraron que el calor continuará siendo el principal riesgo durante este lunes, por lo que pidieron a la población extremar precauciones, especialmente con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.