Gobierno invertirá 58 mil 415 millones de pesos en escuelas y nuevos espacios educativos durante 2026

El Gobierno de México destinará 58 mil 415 millones de pesos durante 2026 a infraestructura educativa en los niveles básico, medio superior y superior, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El reporte fue presentado junto con Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La estrategia combina recursos directos para que las comunidades escolares mejoren sus planteles, mantenimiento de infraestructura, construcción de nuevos bachilleratos y ampliación de universidades.

¿Cuánto invertirá La Escuela es Nuestra durante 2026?

Pamela López informó que hasta ahora el programa entregó recursos a 71 mil 482 escuelas, mediante una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos.

Los recursos son administrados por comités integrados por madres, padres, docentes y miembros de las comunidades escolares, quienes deciden en asamblea cuáles son las principales necesidades de cada plantel.

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La funcionaria explicó que la meta anual es alcanzar aproximadamente 26 mil millones de pesos y que la cobertura prioriza escuelas ubicadas en comunidades con mayores niveles de marginación, vulnerabilidad y rezago social.

También señaló que entre 2025 y 2026 se habrá cubierto al 100 por ciento de las secundarias públicas y los planteles de educación media superior. Para 2027 quedará pendiente completar la atención universal en preescolares y primarias.

SEP construirá nuevos bachilleratos y ampliará planteles

Mario Delgado detalló que la inversión para educación básica asciende a 37 mil 715 millones de pesos, suma que incluye los recursos de La Escuela es Nuestra y otros 15 mil millones transferidos a las entidades federativas para construcción y mantenimiento.

En educación media superior se invertirán 10 mil 916 millones de pesos. El plan contempla 485 acciones de infraestructura, entre ellas 31 planteles nuevos del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones y cuatro reconversiones de secundarias.

Además, se pondrán en marcha 370 bachilleratos nacionales Margarita Maza en zonas urbanas con alta densidad de población. La meta para 2026 es abrir 156 mil nuevos lugares en preparatorias públicas.

¿Qué inversión habrá para universidades?

En educación superior se destinarán 9 mil 783 millones de pesos para ampliar matrícula, mejorar instalaciones y crear nuevos espacios.

Entre los proyectos destacan 2 mil 73 millones para la Universidad Nacional Rosario Castellanos, 2 mil 500 millones para universidades públicas estatales, 710 millones para el Tecnológico Nacional de México y 697 millones para universidades tecnológicas y politécnicas.

Las escuelas normales recibirán 613 millones de pesos, mientras que las unidades académicas de la Universidad Pedagógica Nacional tendrán 256 millones. También se autorizó un nuevo plantel del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala, con una inversión inicial de 150 millones de pesos.

La meta del Gobierno federal es generar 330 mil nuevos lugares en educación superior, además de ampliar el acceso mediante becas y nuevos programas de transporte para estudiantes.

IO