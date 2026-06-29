Retiran 144 vehículos abandonados en calles de Mérida; detectan deshuesaderos en vías del Sur

El Ayuntamiento de Mérida retiró 144 vehículos abandonados de la vía pública como parte de una estrategia permanente para recuperar espacios urbanos, mejorar la movilidad y reducir riesgos ambientales y de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

La directora de Gobernación, Carmen González Martín, informó que durante la última semana se intervino un predio propiedad del Ayuntamiento donde fueron localizadas varias unidades en estado de abandono, algunas de ellas siniestradas y sin elementos que permitan identificar con facilidad a sus propietarios.

Explicó que los operativos se desarrollan en coordinación con autoridades estatales, corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil, quienes previamente exhortan a los dueños a retirar los automóviles que permanecen por largos periodos en calles y espacios públicos.

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La funcionaria indicó que, en numerosos casos, se trata de vehículos sin placas, sin motor o completamente desmantelados, lo que dificulta conocer su situación legal y localizar a los responsables.

Además de afectar la imagen urbana, estas unidades representan un problema de salud pública, ya que pueden convertirse en criaderos de fauna nociva y obstaculizan la circulación tanto de vehículos como de peatones.

El Ayuntamiento ha recibido un número creciente de reportes ciudadanos gracias a la difusión de los operativos. Las mayores incidencias se concentran en colonias del Oriente y Sur de Mérida, así como en diversos puntos del Centro Histórico.

Deshuesaderos ilícitos

Uno de los focos de atención se localiza en la colonia Emiliano Zapata Sur, donde las autoridades detectaron espacios que operan como deshuesaderos al aire libre, con vehículos y autopartes ocupando la vía pública durante largos periodos.

Ante esta situación, González Martín exhortó a los propietarios de talleres mecánicos a no utilizar las calles como áreas de almacenamiento o reparación de automóviles.

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“La vía pública está destinada a la movilidad de las personas y no puede convertirse en una extensión de los talleres mecánicos”, enfatizó.

La funcionaria también advirtió que los vehículos abandonados y aquellos que permanecen meses en reparación pueden provocar contaminación por derrames de aceites, grasas, combustibles y otros residuos que terminan infiltrándose al subsuelo y al manto freático.

A ello se suma el riesgo de incendios por la acumulación de materiales inflamables y residuos automotrices, situación que puede poner en peligro a quienes habitan en los alrededores.

Aunque esta semana no se realizarán nuevos retiros de automotores debido a otras actividades programadas por el Ayuntamiento, las autoridades confirmaron que los operativos se reanudarán la próxima semana como parte de la estrategia permanente para liberar la vía pública y atender los reportes ciudadanos.