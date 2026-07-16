Vinculan a proceso a padrastro acusado de asesinar a bebé de casi dos años en Cancún

En el caso de la muerte de un infante de un año y ocho meses de edad, las pruebas aportadas confirmaron la presunta responsabilidad de su padrastro, Misael "N", por lo cual fue vinculado a proceso por el delito de homicidio.

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Un Juez de Control resolvió la situación jurídica del detenido con una vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, en lo que continúa el procedimiento para la aplicación de una sentencia. Por este motivo, Misael "N" permanece en el Centro de Reinserción Social, CERESO, de Cancún.

La necropsia de ley reveló que el pequeño fue privado de la vida por medio de la asfixia por estrangulamiento cuando se encontraba bajo el cuidado de su padrastro, quien también es señalado de haber abusado sexualmente del menor.

La muerte del niño fue reportada alrededor de las 22:00 horas del sábado pasado en un domicilio de la Supermanzana 74, cuando su madre regresó a su hogar después de una jornada de labores y descubrió que su hijo se encontraba acostado y cubierto con una sábana.

Al percatarse de que el menor no reaccionaba, la madre solicitó auxilio al número de emergencias. Posteriormente, los paramédicos determinaron que ya no tenía signos vitales, además de presentar visibles huellas de golpes y maltrato.

Al día siguiente de los hechos, la Fiscalía General del Estado confirmó que el padrastro del menor, de nombre Misael "N", se encontraba detenido como probable responsable del homicidio de la víctima.

JGH