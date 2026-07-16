Salvan a flamenco lesionado en Progreso; presenta grave fractura en un ala

Un flamenco con una fractura expuesta en una de sus alas fue rescatado por personal del Ayuntamiento de Progreso, tras un operativo que se extendió por varias horas para evitar que el ejemplar agravara sus lesiones.

De acuerdo con autoridades municipales, el ave fue localizada desde un día antes, por lo que elementos de la Unidad de Protección a la Fauna y de la Dirección de Pesca, Fomento Agropecuario y Protección a la Fauna iniciaron un seguimiento para impedir que se desplazara hacia zonas de mayor riesgo.

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Luego de varios intentos, la mañana de ayer los brigadistas lograron capturar al flamenco de forma segura, brindarle los primeros cuidados y preparar su traslado para recibir atención especializada.

En las labores participaron equipos encabezados por Mario Geovani Zapata Cervera, titular de la Unidad de Protección a la Fauna, y Randyr Fabián Castillo Alférez, director de Pesca, Fomento Agropecuario y Protección a la Fauna.

Debido a la gravedad de la lesión, el ejemplar será canalizado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), donde especialistas realizarán su valoración médica, tratamiento y proceso de rehabilitación.

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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar oportunamente la presencia de fauna silvestre herida o en situación de riesgo, ya que una atención temprana incrementa las posibilidades de recuperación y reintegración de los animales a su hábitat.

En los últimos años, los flamencos han incrementado su presencia en humedales y ciénagas de la costa yucateca, especialmente en las cercanías de Progreso, donde encuentran condiciones favorables para su alimentación y descanso, por lo que la conservación de estos ecosistemas resulta fundamental para la protección de esta especie emblemática.