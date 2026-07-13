Mérida realizará 600 esterilizaciones gratuitas por el Día Municipal del Bienestar Animal

Con más de 4 mil 200 esterilizaciones realizadas, Mérida avanza en la atención y control responsable de la población animal, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, al señalar que los servicios veterinarios llega a colonias y comisarías a través de unidades fijas y móviles.

Del total de procedimientos, 2,511 corresponden a perros y 1,757 a gatos, contribuyendo a prevenir la sobrepoblación y el abandono de animales de compañía.

“La mejor forma de cuidar a nuestros animales de compañía es actuando con responsabilidad; esterilizar es un acto de amor que también protege la salud pública y mejora la calidad de vida de nuestras familias meridanas “, aseguró la Presidenta Municipal.

Recordó que en el marco del Día Municipal de la Esterilización y Bienestar Animal, que se conmemora el próximo 21 de julio, el Ayuntamiento llevará a cabo una jornada especial con 600 esterilizaciones gratuitas en zonas del Poniente, Oriente y Sur de la ciudad, además de mantener de manera permanente el servicio de esterilizaciones a bajo costo para ampliar las opciones disponibles para las familias meridanas.

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Cecilia destacó que la estrategia se complementa con la operación de cuatro unidades del Esterimóvil, que recorren de manera permanente la ciudad y sus comisarías con personal especializado y médicos veterinarios capacitados para brindar atención de calidad.

Además, los servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación representan un importante ahorro para la economía de las familias. “Nuestro compromiso es que estos servicios lleguen a todas las colonias y comisarías. Queremos que ninguna familia deje de esterilizar o atender a sus mascotas por falta de recursos”, expresó la edil.

Mascotas objetivo

Las esterilizaciones están dirigidas a gatos a partir de dos meses de edad y peso mínimo de dos kilogramos, y a perros de cuatro meses a cuatro años, previa valoración médica y con esquema de vacunación y desparasitación vigente.

El servicio es gratuito en comisarías y tiene una cuota de recuperación de 100 pesos en colonias de Mérida. Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscripciones al teléfono (999) 393 86 77, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, en la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, en la calle 10 No.106, entre 23 y 25, fraccionamiento Mulsay.

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Cultura de adopción

Como parte de la estrategia integral para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos, el Ayuntamiento también impulsa la cultura de la adopción, la educación para el bienestar animal y la identificación responsable de los animales que son resguardados en albergues, santuarios y por rescatistas independientes, fortaleciendo la colaboración con la ciudadanía.

Para ampliar el alcance de estas campañas, el 12 de septiembre se presentará la obra musical “Un mundo invisible”, inspirada en el programa “De la Calle al Corazón”, cuyos ingresos serán destinados en su totalidad a financiar una nueva jornada masiva de esterilizaciones con la meta de alcanzar 2 mil procedimientos adicionales.