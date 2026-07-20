Apagones ya golpean a la industria de Yucatán; empresas reportan afectaciones en su productividad

Los constantes apagones registrados en distintas zonas de Yucatán ya comenzaron a afectar la actividad industrial del Estado. Las interrupciones en el suministro eléctrico han provocado contratiempos en las operaciones de las empresas y mantienen la preocupación del sector productivo, que advierte que el problema persiste pese a las inversiones anunciadas para fortalecer la red.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Yucatán, Esteban Roche Rivero, reconoció que las fallas eléctricas impactan directamente en la productividad de las compañías, al tratarse de una situación que no obedece a la capacidad de generación de energía, sino a las deficiencias en la infraestructura de distribución y transmisión.

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“Desde luego la industria se ve afectada con los apagones. Tenemos un problema en el Estado”, afirmó el dirigente empresarial.

Señaló que las afectaciones se han hecho más evidentes durante las recientes condiciones climatológicas, cuando diversas regiones de la entidad han registrado cortes recurrentes en el servicio eléctrico, con consecuencias para los procesos de producción y la operación cotidiana de las empresas.

Proyectos eléctricos

Roche Rivero explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, actualmente se desarrollan proyectos para reforzar la red eléctrica mediante la construcción de nuevas subestaciones y la sustitución de líneas de conducción, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro.

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Indicó que el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, ha informado al sector sobre las inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura de distribución y transmisión; sin embargo, reconoció que este tipo de obras requieren tiempo para concretarse y no resolverán de inmediato las fallas que hoy enfrenta la entidad.

El líder industrial señaló que, por el momento, Canacintra no cuenta con una cuantificación del impacto económico ocasionado por los apagones entre las empresas afiliadas. No obstante, sostuvo que las interrupciones del servicio ya representan una afectación para la actividad productiva y confió en que los trabajos en marcha permitan atender un rezago que se ha acumulado durante varios años.