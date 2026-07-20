Pagarés concentran el 95% de los casos de juicios mercantiles que llegan al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán

Firmar un pagaré sin leer su contenido o, peor aún, hacerlo en blanco, puede convertirse en una decisión con graves consecuencias económicas y legales. Esta práctica ha derivado en demandas de cobro e incluso embargos contra personas que, por necesidad o desconocimiento, aceptaron suscribir documentos mercantiles sin conocer plenamente las obligaciones que adquirían.

Ante esta situación, el presidente de la Sala Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (Tsjey), Gerardo Chacón, exhortó a la población a extremar precauciones antes de estampar su firma en cualquier documento relacionado con préstamos o deudas, ya que continúan presentándose casos en los que personas de mala fe aprovechan la urgencia económica de sus clientes para obtener ventajas indebidas.

El magistrado recordó que el pagaré es un título de crédito reconocido por la legislación mexicana y posee plena fuerza jurídica para exigir el pago de una obligación. Por ello, una vez firmado, genera responsabilidades legales para quien lo suscribe, aun cuando posteriormente alegue que desconocía el contenido del documento.

Noticia Destacada Teatro Peón Contreras de Mérida podría reabrir en dos años tras obras de mantenimiento por el incendio

Explicó que la principal medida de prevención consiste en leer cuidadosamente cada cláusula, corroborar que las cantidades, fechas y condiciones correspondan a lo realmente pactado y, sobre todo, negarse a firmar documentos en blanco, ya que esa práctica abre la puerta a que el pagaré sea llenado posteriormente con montos o condiciones distintas a las acordadas.

Préstamos informales

Chacón señaló que este problema no es exclusivo de Yucatán, sino que se presenta en diversas entidades del país, principalmente en operaciones realizadas fuera del sistema financiero formal.

Indicó que algunos prestamistas particulares recurren a este mecanismo para respaldar créditos otorgados de manera informal y, en ciertos casos, aprovechan la vulnerabilidad económica de quienes solicitan dinero para imponer condiciones desfavorables.

Añadió que cuando se acredita que un pagaré fue alterado o completado sin autorización del firmante, el caso puede trascender el ámbito mercantil y derivar en responsabilidades penales por la posible comisión de delitos como fraude o falsificación de documentos. No obstante, mientras el pagaré cumpla con los requisitos establecidos por la ley, conserva su validez y puede utilizarse para reclamar judicialmente el pago de la deuda.

Noticia Destacada Yucatán, entre los estados más caros del país: alto costo de los alimentos impulsan la inflación

Documento legal

El presidente de la Sala Mercantil reveló que alrededor del 95 por ciento de los asuntos que conoce esa instancia judicial están relacionados con pagarés, aunque aclaró que ello no significa que todos correspondan a fraudes, pues este documento constituye uno de los instrumentos más utilizados para formalizar obligaciones de pago entre particulares y empresas.

Finalmente, advirtió que los sectores más vulnerables son los adultos mayores y las personas con problemas económicos inmediatos, quienes con frecuencia recurren a préstamos de pequeñas cantidades sin dimensionar las implicaciones legales de firmar un pagaré. Por ello, insistió en que la mejor protección es informarse, leer cuidadosamente cualquier documento y, ante cualquier duda, solicitar asesoría antes de comprometer el patrimonio familiar.