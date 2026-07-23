Anticipan regreso de Claudia Sheinbaum a Yucatán: inaugurará la Planta Mérida IV de la CFE

La planta de ciclo combinado Mérida IV ya opera al cien por ciento de su capacidad y genera poco más de 500 megawatts, por lo que en las próximas semanas será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el director general de la Agencia de Energía de Yucatán (AEY), Pablo Gamboa Miner.

El funcionario señaló que, con la entrada en operación del gasoducto Cuxtal II, que conectará Mérida con Valladolid, la Península de Yucatán alcanzará la autosuficiencia energética entre finales del 2027 y el 2028.

Explicó que el principal reto en este momento ya no es la generación de electricidad, sino fortalecer las líneas de transmisión, distribución y los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Indicó que la dependencia a su cargo mantiene una coordinación permanente con la CFE para atender las fallas en el suministro eléctrico. Incluso, adelantó que la directora general de la empresa productiva del Estado sostendrá una videoconferencia con autoridades de los municipios donde se han registrado más afectaciones para definir acciones prioritarias.

Seguirán las interrupciones

Gamboa Miner reconoció que la modernización de la infraestructura no ocurrirá de manera inmediata, por lo que las interrupciones en el servicio continuarán mientras avanzan las obras.

Como ejemplo, señaló que tras los fuertes vientos y lluvias de la semana pasada, la CFE recibió alrededor de 25 mil reportes por fallas eléctricas, cuando normalmente atiende entre 600 y mil llamadas al día; de ese total, cerca de 23 mil correspondieron a Mérida, por lo que fue necesario incorporar cuadrillas de apoyo provenientes de Quintana Roo y Campeche.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que su gobierno trabaja para garantizar el suministro de energía que demandarán los futuros Polos Industriales del Bienestar.

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Díaz Mena manifestó que, además de las nuevas centrales de generación y el gasoducto Cuxtal II, se continúan promoviendo proyectos eólicos y fotovoltaicos para incrementar la capacidad instalada.

Energía para la región

Agregó que, una vez concluida la nueva infraestructura energética, la producción de electricidad será suficiente para abastecer a toda la Península de Yucatán e incluso a otra entidad, como Tabasco, además de responder a una eventual solicitud de suministro de Belice.

Asimismo, reconoció que las redes de transmisión y distribución presentan un importante rezago, por lo que su administración ya solicitó a la Secretaría de Energía y a la CFE destinar inversiones para modernizar esta infraestructura.