"Los ciudadanos nos reclaman a nosotros": Alcaldes de Yucatán exigen a la CFE frenar los apagones

Los constantes apagones que se han registrado en distintos puntos de Yucatán ya no sólo afectan a miles de familias, sino que también ponen en riesgo la prestación de servicios públicos municipales, advirtió la Asociación de Alcaldesas y Alcaldes por Yucatán (AAYAC), que solicitó una intervención inmediata del Gobierno del Estado, la Agencia de Energía de Yucatán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mediante un oficio dirigido a las tres instancias, la organización -integrada por 30 presidentes municipales y encabezada por el alcalde de Kanasín, Edwin José Bojórquez Ramírez- demandó fortalecer la coordinación institucional para atender las fallas en el suministro eléctrico que, aseguró, se han vuelto recurrentes en prácticamente todo el territorio estatal.

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Los alcaldes señalaron que, aunque la operación del sistema eléctrico corresponde a la CFE y la política energética al Gobierno estatal, son los ayuntamientos quienes enfrentan diariamente el reclamo ciudadano.

“Las familias no distinguen competencias cuando enfrentan un apagón; esperan respuestas y soluciones. Como autoridades municipales damos la cara todos los días, pero es indispensable que quienes tienen a su cargo el sistema eléctrico actúen con la misma responsabilidad y sentido de urgencia”, expusieron.

Perjuicios por las fallas

Afirmaron que los reportes ciudadanos se multiplican por la pérdida de alimentos, daños en electrodomésticos, interrupciones en el suministro de agua potable y afectaciones a las actividades cotidianas. Además, las fallas eléctricas también impactan la operación de los gobiernos municipales, al afectar sistemas de bombeo, alumbrado público, instalaciones y equipos de trabajo.

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Ante este panorama, la AAYAC planteó cinco acciones: crear un mecanismo permanente de coordinación entre el Gobierno del Estado, la Agencia de Energía, la CFE y los municipios; agilizar la atención de reportes por fallas eléctricas; instalar una mesa permanente de trabajo con la asociación; informar sobre las acciones para fortalecer la infraestructura eléctrica en Yucatán, y dar a conocer los avances del Plan de Emergencia Energética para la Península.

Los alcaldes reiteraron que los municipios continuarán atendiendo a la ciudadanía, aunque insistieron en que la solución de fondo depende de las autoridades responsables del sistema eléctrico y de la política energética del Estado.