¿Viajas desde Campeche? Ya puedes comprar boletos al Aeropuerto de Mérida en el Parque Moch Couoh

Los turistas que lleguen a Campeche ya cuentan con un nuevo punto para organizar su viaje, ya que fue habilitada una taquilla móvil en el Parque Moch Couoh, donde los visitantes podrán comprar boletos con destino directo al Aeropuerto Internacional de Mérida, además de recibir información sobre los principales atractivos del estado.

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A la par, los pagos se realizarán de forma electrónica, además de la venta de boletos, el módulo ofrecerá orientación sobre hoteles, agencias de viajes, recorridos y actividades disponibles en los 13 municipios. También dará a conocer las rutas Maya Colonial, Camino Real y Sol y Playa para que los visitantes puedan conocer la Entidad.

La titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, Adda Solís Peniche, explicó que la finalidad es hacer más fácil la experiencia de quienes llegan a Campeche, desde el momento en que buscan información o necesitan trasladarse, señaló que este servicio también ayudará a que más personas conozcan otros destinos del estado.

Explicó que, con la habilitación de este espacio, los visitantes tienen la facilidad de acceder del centro de la ciudad, a menos de cinco minutos, a cualquiera de las rutas turísticas ofrecidas por la dependencia, así como tener un viaje directo desde el recinto amurallado hasta la puerta de acceso al aeropuerto de Mérida.

Indicó que este proyecto forma parte de la estrategia para mejorar los servicios turísticos y fortalecer la conectividad. Además, se espera que la iniciativa beneficie a hoteles, restaurantes, transportistas, guías de turistas, artesanos y otros prestadores de servicios al incentivar una mayor permanencia de los visitantes.

Finalmente, Solís Peniche agregó que la instalación y operación de la taquilla no representa un impacto económico para la dependencia, o en general para el Poder Ejecutivo, ya que el proyecto se realizó a través de una colaboración entre la iniciativa privada y el sector público.

JGH