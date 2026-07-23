Tractor sin luces provoca aparatoso accidente en la carretera Hopelchén-El Arco; hay un lesionado

Una persona del sexo masculino resultó lesionada luego del aparatoso hecho de tránsito que se suscitó por alcance entre una camioneta Pick Up y un tractor agrícola, ocurrido anoche sobre la carretera federal 261 Hopelchén-El Arco, a dos kilómetros del entronque al camino estatal hacia Hecelchakán, cerca del poblado de Chunyaxnic.

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De acuerdo a información obtenida, el accidente ocurrió después de las 9 de la noche en la mencionada carretera federal cerca del kilómetro 122, y aunque no se tienen los datos exactos, trascendió que ambas unidades iban con rumbo a Santa Elena, y los primeros datos de testigos y conductores que transitaban en esa vía federal, es que el tractor agrícola transitaba sin luces.

Y una camioneta Pick Up de color azul placas de circulación CM 5418 B del estado de Campeche y que inclusive tenía el llamado tumba burro, alcanzó al tractor de color rojo y lo impactó de lleno, y por el choque sacó a la maquinaria del camino, hacia su lado derecho.

Tras el choque, el conductor del tractor resultó lesionado, en tanto que automovilistas que pasaban por el lugar pidieron auxilio y llamaron al 911, llegando más tarde una ambulancia del Sistema de Atención Múltiple de Urgencias SAMU Bolonchén de Rejón.

El guiador del tractor agrícola fue auxiliado y tras prestarle los primeros auxilios, fue llevado al Hospital del IMSS Bienestar Dr. Pedro Lara y Lara de la ciudad de Hopelchén, para su atención médica.

De igual manera, trascendió que en la camioneta de color azul iban dos personas del sexo masculino, quienes tras el impacto abandonaron el lugar, y se regresaron a la comunidad de Bolonchén de Rejón para buscar atención médica en el Centro de Salud, por eso no se tiene oficialmente el dato de lesiones en esas personas, y SAMU solo informó de un lesionado del hecho de tránsito siendo el conductor del tractor agrícola quien fue encontrado en el lugar del accidente.

Al sitio en donde ocurrió el accidente llegó la policía municipal con destacamento en la comunidad de Bolonchén de Rejón y tomó nota del hecho de tránsito, llegando mucho más tarde la Guardia Nacional por ser una vía federal.

Se subraya que automovilistas que pasaron se toparon con el tractor antes del accidente, revelaron en redes sociales que un tractor transitaba sin iluminación, e inclusive tuvieron a punto de chocar por alcance.

JGH