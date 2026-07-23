Congreso de Campeche exige informe sobre Yahari Brito, activista embarazada recluida en Kobén

Por unanimidad de las y los diputados del Congreso del Estado fue aprobado solicitar a la Fiscalía General del Estado, FGE, al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Codhecam, informar sobre la situación jurídica y la protección de los derechos humanos de la activista Yahari Brito Brito. La joven activista embarazada permanece en el Centro de Reinserción Social, Cereso, de San Francisco Kobén, acusada de homicidio en grado de tentativa luego de, presuntamente, prenderle fuego a mujeres policías durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo de 2026.

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El punto de acuerdo, promovido por la diputada Delma Rabelo Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, no pretende interferir en las funciones de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia ni emitir un juicio sobre el fondo del asunto.

Con la aprobación del Pleno, la Fiscalía General, el Poder Judicial y la Codhecam deberán informar, en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre las actuaciones institucionales realizadas para garantizar el respeto a los derechos humanos de Yahari Brito y el estado que guarda su situación jurídica.

El acuerdo también establece que la información deberá incluir, en la medida que la legislación aplicable lo permita y sin afectar la reserva legal de las investigaciones o procedimientos en curso, las acciones implementadas para garantizar el debido proceso, la protección de los derechos humanos, el acceso a servicios de salud y la atención médica correspondiente derivada de su condición de embarazo.

En la exposición de motivos se señaló que la actuación oportuna de las instituciones cobra especial relevancia cuando están involucrados derechos humanos de especial protección, particularmente los de una mujer embarazada y los del nasciturus, por lo que conocer las acciones emprendidas por las autoridades constituye un asunto de interés público que amerita atención inmediata por parte del Congreso del Estado.

La diputada Delma Rabelo solicitó que la propuesta fuera considerada de obvia resolución, al tratarse de un tema vigente relacionado con la protección de los derechos humanos, el acceso a la salud y las garantías de una mujer embarazada, planteamiento que recibió el respaldo unánime de las y los integrantes de la LXV Legislatura Local.

JGH