Motociclista se estrella por alcance contra un automóvil en la avenida Héroe de Nacozari, Campeche

Un motociclista que circulaba presuntamente a exceso de velocidad resultó lesionado al protagonizar un accidente por alcance sobre la avenida Héroe de Nacozari, luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil cuyo conductor realizó un alto debido a los trabajos de reparación de la vialidad.

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Los hechos ocurrieron cuando el automovilista disminuyó la velocidad y se detuvo por el mal estado de la avenida, situación que no fue observada por el motociclista, quien, al no alcanzar a frenar, terminó proyectándose contra la unidad. A consecuencia del impacto sufrió lesiones en la mano izquierda y en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos del Sector Salud brindaron atención al lesionado y lograron estabilizarlo, mientras que elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho.

Durante la atención también fue asistida una mujer, familiar del motociclista, quien presentó una crisis nerviosa al observar las lesiones de su pariente. Finalmente, las partes involucradas aparentemente llegaron a un acuerdo para el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias.

JGH