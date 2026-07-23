UIF bloquea a 63 personas y empresas ligadas a red financiera del CJNG tras sanciones de EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a 63 personas físicas y empresas presuntamente relacionadas con una estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos, entre ellos 39 personas físicas y 16 personas morales.

A esta lista, la autoridad mexicana agregó ocho sujetos: cuatro individuos y cuatro compañías que, de acuerdo con el análisis financiero, tendrían vínculos con la misma estructura. La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué operaciones detectó la UIF en la red vinculada al CJNG?

La dependencia identificó movimientos financieros que podrían corresponder a esquemas de lavado de dinero. Entre ellos aparecen transacciones relevantes en efectivo, transferencias internacionales y operaciones efectuadas mediante activos virtuales.

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También se detectó la compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además del uso intensivo de tarjetas de crédito y servicios financieros.

Otro indicador fue la posible diferencia entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos que circularon por el sistema financiero. Estos hallazgos deberán investigarse y comprobarse dentro de los procedimientos correspondientes.

La UIF señaló que varias empresas registraron operaciones por montos relevantes. Otras presentaron características asociadas con compañías fachada, debido a que tenían estructuras corporativas con actividad económica limitada o aparentemente inexistente.

¿Qué implica aparecer en la Lista de Personas Bloqueadas?

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas impide que las instituciones financieras realicen operaciones con los sujetos señalados mientras se desarrollan los procedimientos jurídicos aplicables.

El bloqueo de cuentas es una medida administrativa y preventiva. No representa por sí mismo una sentencia ni acredita la responsabilidad penal de las personas o empresas incluidas.

La FGR deberá analizar la denuncia, integrar los datos de prueba y determinar si existen elementos para ejercer acción penal por lavado de dinero u otros delitos.

México y Estados Unidos refuerzan acciones contra las finanzas del CJNG

La medida forma parte de la coordinación entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos para identificar las fuentes de ingresos, las empresas y los operadores que presuntamente sostienen al CJNG.

La OFAC y la UIF ya habían realizado acciones conjuntas contra estructuras relacionadas con el robo y contrabando de combustibles, así como fraudes de tiempos compartidos atribuidos a redes vinculadas con este grupo criminal.

La Secretaría de Hacienda indicó que mantendrá el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el propósito de proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

IO