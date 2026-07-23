Segey iniciará la entrega de uniformes, útiles y mochilas para el regreso a clases en Yucatán

La Secretaría de Educación del Estado (Segey) iniciará la próxima semana la distribución de uniformes, útiles escolares, mochilas y calzado en los planteles de Yucatán –del programa Bienestar en tu Escuela–, para que los estudiantes reciban estos apoyos al inicio del ciclo escolar 2026-2027, informó su titular, Juan Balam Várguez.

El funcionario precisó que los uniformes fueron confeccionados por empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) y que el material ya comenzó a recibirse en las bodegas de Bienestar. La próxima semana arrancará la distribución a las escuelas para que los paquetes sean entregados al comenzar el nuevo curso.

Detalló que la inversión asciende a aproximadamente 170 millones de pesos, de los cuales 55 millones se destinaron a útiles escolares y el resto a uniformes, zapatos, mochilas y otros apoyos.

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Bienestar en tu Escuela es el programa del Gobierno del estado mediante el cual se entregan gratuitamente uniformes, útiles escolares, mochilas y calzado a los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de escuelas públicas. Su objetivo es apoyar la economía de las familias y favorecer la permanencia escolar al reducir los gastos del regreso a clases.

Además del apoyo a las familias, el esquema impulsa la economía local al involucrar a empresas y talleres yucatecos en la confección de los uniformes y la proveeduría de los insumos.

Subsistema agropecuario

Por otra parte, respecto a la problemática que enfrentan estudiantes de Acanceh y de otros planteles que operan como extensiones del subsistema agropecuario, Balam Várguez señaló que la responsabilidad de la Segey es garantizar que todos los alumnos cuenten con un espacio para continuar sus estudios, mientras se resuelve la situación administrativa de esos centros educativos.

El funcionario explicó que se trata de un asunto de competencia federal, por lo que la dependencia estatal no puede intervenir directamente ni dispone de recursos para atender las necesidades de los planteles que funcionan bajo ese esquema en distintas entidades del país.

Indicó que el objetivo es coordinar esfuerzos para respaldar a los estudiantes mientras se regulariza la operación de estos centros. Como ejemplo, mencionó el caso de Umán, donde se busca que la extensión se convierta en un plantel formal e incluso se construyan nuevas instalaciones para ofrecer espacios adecuados a la comunidad estudiantil.

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Añadió que el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) representa una alternativa para los alumnos de Acanceh que actualmente enfrentan dificultades para inscribirse en un plantel del subsistema agropecuario.

Demandas de la Coordinadora

Finalmente, sobre las demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Yucatán (Cetey), el secretario afirmó que la reforma a la Ley del Issste no corresponde al ámbito de competencia de la Segey.

No obstante, aseguró que dará seguimiento a los planteamientos del magisterio y atenderá los asuntos que correspondan a la dependencia, con la expectativa de que todos los planteles inicien actividades de manera simultánea en el próximo ciclo escolar.