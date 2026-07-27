UNAM pone “todas las opciones sobre la mesa” tras instalar comisión que revisará el examen de admisión 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México instaló formalmente la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, en medio de los cuestionamientos por posibles irregularidades en el primer examen aplicado completamente en línea.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas entregó al grupo de especialistas el informe elaborado por las áreas responsables del proceso y les ofreció acceso a toda la información adicional que requieran. También podrán solicitar la comparecencia de funcionarios universitarios involucrados y revisar los mecanismos utilizados durante la aplicación y evaluación de la prueba.

Lomelí señaló que todas las opciones están sobre la mesa y ninguna ha sido descartada, aunque aclaró que cualquier determinación dependerá del análisis técnico. La prioridad, sostuvo, es explicar qué ocurrió, proteger la igualdad entre aspirantes y dar certeza a quienes permanecen a la espera de continuar sus trámites.

¿La UNAM podría repetir el examen de admisión?

La declaración del rector significa que la Universidad no descarta de antemano ninguna alternativa. Sin embargo, hasta ahora no existe una decisión oficial para repetir, cancelar o modificar de forma general los resultados.

La Comisión Técnica deberá analizar los datos, las condiciones de aplicación, el sistema de supervisión y los factores que pudieron influir en los puntajes. Tras concluir esa revisión, presentará recomendaciones a las autoridades universitarias.

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La UNAM suspendió provisionalmente la entrega documental y las inscripciones que comenzarían el 27 de julio. La medida continuará hasta que se conozcan las conclusiones del grupo de especialistas.

Rector advierte sobre posibles ayudas indebidas

Lomelí afirmó que el acceso a la Universidad no puede verse afectado por quienes presuntamente recibieron ayuda externa, en perjuicio de los jóvenes que estudiaron y presentaron la prueba conforme a las reglas.

Durante la aplicación participaron 158 mil 712 aspirantes. La UNAM reportó que el proceso de alrededor del dos por ciento fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria. También presentó una denuncia penal contra personas y empresas que presuntamente vendieron servicios fraudulentos para responder el examen.

El rector pidió que las primeras conclusiones se entreguen en los próximos días, aunque las investigaciones y el deslinde de responsabilidades podrán continuar después.

¿Quiénes integran la Comisión Técnica de la UNAM?

El grupo está conformado por 16 especialistas en evaluación educativa, estadística, matemáticas, derecho, inteligencia artificial, cómputo, pedagogía, ética e investigación científica.

Eduardo Bárzana García preside la Comisión, mientras que Joaquín Narro Lobo ocupa la Secretaría Técnica. También participan Eduardo Backhoff Escudero, Héctor Benítez Pérez, Alejandro Pisanty Baruch, Pablo Pruneda Gross, Alma Maldonado Maldonado y Lucía Guadalupe Monroy Cazorla, entre otros académicos.

Su tarea será revisar no solo los resultados, sino el concurso en su conjunto, para identificar posibles fallas y proponer mecanismos que eviten situaciones similares.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Aspirantes deberán esperar una nueva resolución

Las personas seleccionadas deben esperar el próximo comunicado de la UNAM. La suspensión de inscripciones sigue siendo provisional y, hasta este momento, los resultados no han sido anulados.

La Universidad informó que comunicará por sus canales oficiales la ruta para continuar el ingreso al ciclo 2026-2027/1. Mientras tanto, recomendó evitar versiones no confirmadas sobre la repetición del examen, la pérdida de lugares o nuevas fechas de inscripción.

IO