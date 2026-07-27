Muere mujer tras caer de embarcación y ser alcanzada por la propela en Progreso

La tranquilidad de la noche del sábado en las costas de Progreso se vio interrumpida por un fatal accidente marítimo que cobró la vida de una mujer de 34 años, quien presuntamente cayó de una embarcación en movimiento y fue impactada por la propela mientras la nave regresaba de altamar.

Según la información recabada, la víctima, identificada como Daniela "L.", viajaba a bordo de la embarcación "El Negrillo" acompañada de otras seis personas. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, cayó al agua durante la travesía y sufrió lesiones de extrema gravedad provocadas por la hélice del motor.

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Tras el incidente, los ocupantes de la embarcación lograron rescatarla y navegaron de inmediato hacia la marina El Faro, donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya se encontraba listo para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital de Mérida; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De manera extraoficial trascendió que durante el recorrido presuntamente se consumían bebidas alcohólicas a bordo, aunque este señalamiento aún no ha sido confirmado por las autoridades y forma parte de las líneas de investigación abiertas.

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Elementos de las autoridades ministeriales y marítimas llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos. Será el resultado de las investigaciones el que determine cómo ocurrió el accidente y si existe alguna responsabilidad derivada de este lamentable suceso.