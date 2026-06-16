“Está sano”: especialista descarta crisis de salud en león del Zoológico Centenario de Mérida

Las versiones difundidas en redes sociales sobre la presunta muerte de uno de los leones del Parque Zoológico del Centenario de Mérida fueron desmentidas por especialistas en fauna silvestre, quienes confirmaron que el ejemplar se encuentra en buen estado de salud y bajo observación veterinaria permanente.

La encargada del área de Vida Silvestre del Parque Zoológico Animaya, Claudia Ham Vega, explicó que el felino atraviesa actualmente un proceso normal de desparasitación y renovación de pelaje, situación que pudo generar preocupación entre algunos visitantes y usuarios de plataformas digitales.

De acuerdo con la especialista, se trata de un macho adulto de aproximadamente cinco años de edad que mantiene un comportamiento habitual y no presenta señales de enfermedad que comprometan su bienestar.

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“Se encuentra sano. Durante esta etapa suele desprenderse del pelo viejo y, como ocurre también con los gatos domésticos, puede ingerir parte de ese pelaje mientras se acicala”, señaló.

Ham Vega detalló que el ejemplar no presenta vómitos recurrentes, diarrea ni pérdida de peso, además de conservar una condición corporal adecuada para su edad y especie.

Observación permanente

La encargada de Vida Silvestre también destacó la importancia de que los ciudadanos permanezcan atentos al estado de los animales durante sus recorridos por los zoológicos municipales y reporten cualquier comportamiento fuera de lo común, ya que estos avisos contribuyen a que los equipos técnicos actúen de manera preventiva cuando se requiere atención especializada.

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Sin embargo, reiteró que en este caso no existe ninguna afectación médica que ponga en riesgo la vida del león, el cual continúa bajo monitoreo como parte de los protocolos regulares de manejo y bienestar animal.

Con estas declaraciones quedaron descartadas las versiones que circularon en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento del felino, considerado uno de los ejemplares más representativos del Zoológico del Centenario.

Las autoridades recordaron además que el parque permaneció cerrado ayer lunes debido a las labores semanales de mantenimiento y atención especializada que se realizan de manera habitual en sus instalaciones.