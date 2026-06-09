Japay busca modernizar plantas y mejorar distribución de agua en Mérida y su zona conurbada

Francisco Torres Rivas, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), dio a conocer las estrategias y acciones con las que buscan atender el problema de escasez de agua que afecta a distintos puntos del estado.

El funcionario señaló que en Yucatán existe un grave deterioro en la red de tuberías, además de cárcamos que permanecieron en desuso debido al abandono registrado durante años anteriores, situación que ha complicado la distribución del servicio.

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Ante este panorama, indicó que se realiza un análisis de los puntos críticos del sistema, ya que actualmente se reciben diversas quejas por la falta de agua potable en varias colonias, por lo que consideró urgente reforzar la atención a la demanda ciudadana.

Torres Rivas destacó que la Japay mantiene la encomienda de garantizar que un millón 400 mil personas tengan acceso al servicio de agua potable, con una mejor calidad y una distribución más eficiente en toda la entidad.

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Asimismo, explicó que el diagnóstico técnico que se lleva a cabo permitirá identificar cuáles plantas ya cumplieron su vida útil y requieren una intervención inmediata mediante recursos contemplados en el Plan Renacimiento para Mérida.

Finalmente, informó que ya se trabaja en la limpieza de cárcamos en Mérida y en la recuperación de caudales mediante la implementación de nueva tecnología, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable para las familias yucatecas.