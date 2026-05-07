Precios de casas en Mérida 2026: cuánto cuesta comprar o rentar en los barrios más tradicionales

Vivir en los barrios tradicionales de Mérida se ha convertido en una de las opciones más buscadas tanto por familias locales como por inversionistas y extranjeros atraídos por el Centro Histórico, la arquitectura colonial y la plusvalía de la capital yucateca.

Zonas como Santa Ana, Santiago Y La Ermita han registrado incrementos importantes en los precios de venta y renta durante los últimos años, impulsados por la demanda de propiedades remodeladas, casas coloniales y proyectos turísticos.

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Actualmente, adquirir una vivienda en los barrios tradicionales de Mérida puede costar desde poco más de 3 millones de pesos hasta superar los 12 millones, dependiendo del tamaño del terreno, ubicación, estado de conservación y si la propiedad fue restaurada.

Precios promedio de casas en barrios tradicionales de Mérida

BARRIO RENTA VENTA SANTA ANA ENTRE 18 Y 45 MIL PESOS ENTRE 5 Y 12 MILLONES DE PESOS SANTIAGO ENTRE 12 Y 35 MIL PESOS ENTRE 4 Y 10 MILLONES DE PESOS SAN SEBASTIAN ENTRE 10 Y 25 MIL PESOS ENTRE 3.5 Y 7 MILLONES DE PESOS SANTA LUCÍA ENTRE 55 Y 40 MIL PESOS ENTRE 5 Y 11 MILLONES DE PESOS LA MEJORADA ENTRE 10 Y 28 MIL PESOS ENTRE 3.8 Y 8 MILLONES DE PESOS SAN JUAN ENTRE 9 Y 22 MIL PESOS ENTRE 3 Y 6.5 MILLONES DE PESOS SAN CRISTÓBAL ENTRE 10 Y 24 MIL PESOS ENTRE 3.5 Y 7 MILLONES DE PESOS LA ERMITA ENTRE 11 Y 30 MIL PESOS ENTRE 3.5 Y 8 MILLONES DE PESOS Precios promedio de casas en barrios tradicionales de Mérida / Inmuebles24

¿Por qué han subido tanto los precios en Mérida?

Especialistas inmobiliarios señalan que el crecimiento poblacional, la llegada de compradores nacionales y extranjeros, así como el auge de plataformas de hospedaje vacacional, han impulsado el incremento en el valor de las propiedades del Centro Histórico y barrios tradicionales de Mérida.

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Además, zonas históricas como Santiago, Santa Ana y Santa Lucía se han consolidado como áreas de alta plusvalía por su oferta cultural, gastronómica y turística, lo que ha provocado que incluso propiedades antiguas sin remodelar alcancen precios millonarios.