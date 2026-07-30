Mujer muere luego de ser atropellada por un auto en Temozón Norte, Mérida

Una mujer perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atropellada en la comisaría de Temozón Norte, al Norte de Mérida, en un accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 50 años de edad, intentaba cruzar la vialidad cuando fue impactada por un automóvil.

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La fuerza del golpe provocó que saliera proyectada varios metros sobre el pavimento, donde sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, al valorarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron la zona para preservar la escena y facilitar las labores de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.