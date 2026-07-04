Tahmek intensifica preparativos para sus fiestas patronales

A casi un mes del inicio de las festividades patronales en honor a San Lorenzo Mártir y la Virgen de la Asunción, ya comenzaron los preparativos para una de las celebraciones religiosas más importantes del municipio. Los responsables de los tradicionales gremios sostuvieron las primeras reuniones para definir la logística de las actividades que se desarrollarán durante agosto.

La participación de los distintos sectores de la comunidad ya es evidente en el llamado Lugar del abrazo fuerte, donde los gremios de apicultores, campesinos, jóvenes, señoritas y adultos iniciaron la organización de sus respectivas jornadas.

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Cada agrupación conserva su identidad y contribuye a mantener vivas las tradiciones mediante estandartes, ofrendas y expresiones culturales que distinguen esta fiesta patronal.

Lorenzo Puerto Casanova, integrante del comité eclesiástico y responsable de la iglesia local, informó que los preparativos avanzan conforme al calendario previsto y que existe una adecuada coordinación para los días de mayor relevancia.

Precisó que el gremio de devotos en honor a San Lorenzo se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto, cuando se rendirá homenaje al patrono con diversas actividades religiosas y comunitarias.

El programa incluye procesiones por las principales calles de Tahmek, misas de acción de gracias y eventos culturales dirigidos a las familias del municipio, además de los visitantes que cada año participan en esta tradición representativa, que fortalece la fe, identidad y convivencia entre sus habitantes.

De acuerdo con los organizadores, en las próximas semanas continuarán las reuniones de coordinación para afinar los últimos detalles del programa religioso y popular, con el objetivo de que las festividades transcurran en orden, seguridad y participación ciudadana, preservando una tradición generacional del municipio.