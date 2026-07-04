Río Lagartos se declara listo para celebrar a Santiago Apóstol

El puerto de Río Lagartos se encuentra listo para celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, con un amplio programa de actividades religiosas, culturales y festivas que darán inicio el próximo 17 de julio con la bajada de la imagen del santo protector.

Como parte de las celebraciones, el 18 de julio se llevará a cabo la magna vaquería, uno de los eventos más representativos de la feria, organizada por el ayuntamiento y la Dirección de Cultura.

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Las actividades comenzarán a las 22:00 horas con el recorrido para acudir por la reina saliente de la feria 2025, Anelís Maribel Puch Pacheco. Posteriormente, la comitiva se dirigirá al domicilio de la soberana entrante, Neisely del Rosario Fernández Balam, para acompañarla con música jaranera hasta el domo municipal, donde se realizará la ceremonia oficial de coronación.

El ambiente musical estará a cargo de las reconocidas orquestas jaraneras Nueva Generación de los Hermanos Naal y Juan Torres y su Trombón de Oro, que amenizarán la fiesta tradicional y pondrán a bailar a los asistentes.

Las autoridades municipales invitaron a las familias de Río Lagartos y comunidades vecinas a participar en estas festividades, que además de preservar las tradiciones y costumbres del pueblo, fortalecen la identidad cultural de la región y rinden homenaje al santo patrono Santiago.