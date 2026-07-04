Progreso afina detalles para recibir a paseantes veraniegos

Prestadores de servicios turísticos del malecón llevaron a cabo los últimos preparativos para el inicio de la temporada vacacional de verano, cuando esperan tener una alta derrama económica con gran afluencia de paseantes.

En las últimas semanas, personal de restaurantes y giros comerciales del puerto en el área de playas afinó detalles para recibir la visita de, al menos, 10 mil turistas los fines de semana, según estimaciones de trabajadores como el mesero José Fuentes Ruiz, quien aseguró que con el calor que afecta a la región los paseantes buscarán mitigarlo en la playa.

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Por su parte, la directora municipal de Turismo, Áurea Elena Gómez Novelo, señaló que los preparativos incluyeron mejoras en instalaciones, reparaciones de palapas, adquisiciones de equipo, trabajos regulatorios de calidad y salubridad, además de limpieza.

Acerca del personal que trabajará en la zona turística, comentó que se han impartido cursos de atención al cliente, encaminados al desarrollo de habilidades en el trato y cómo mantener a los visitantes a gusto con un buen servicio y excelente producto.

Ante esto, restauranteros y hoteleros, como Addy Velázquez, dueña de un comercio de comida al final del malecón, se dijeron preparados para lo que prevén sea una buena temporada vacacional: “Esperamos conseguir altas ganancias y explotar al máximo la capacidad turística, en beneficio de empresarios y trabajadores”.

Asimismo, señaló que Chicxulub Puerto y Chelem ya comenzaron a recibir a los restaurantes itinerantes que se asientan durante las vacaciones, así como a las discotecas de la carretera Uaymitún, cuyos dueños tendrán una reunión con autoridades municipales para acordar la fiscalización de su estancia y darles recomendaciones sobre la disposición de basura y residuos, advirtiendo que en caso de incumplimiento se podrían aplicar sanciones.