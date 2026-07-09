Ejército Mexicano realiza operativo sorpresa en Dzitbalché y Calkiní

Tremenda sorpresa se llevaron conductores que regresaban de Calkiní para el municipio de Dzitbalché casi en la madrugada de este jueves debido a un operativo sorpresa implementado por elementos del Ejército Mexicano en esta ciudad, según ante la búsqueda de armas de fuego, por lo que instalaron un filtro sorpresa donde no había torretas de alerta y todos los que pasaban eran revisados con la finalidad de evitar ejecuciones en la región.

El filtro sorpresa duró poco más de una hora a la altura del balneario Chuksay, alrededor de las 23 horas de ayer, donde ocuparon un carril de la avenida Calkiní–Dzitbalché. Sin previo aviso se instalaron en dicho lugar, donde según los gendarmes no tienen permitido dar información sobre sus operativos para no alertar a los delincuentes. De manera respetuosa se acercaban a los conductores para comentar el motivo del operativo, que era la búsqueda de armas y explosivos, solicitando a los tripulantes descender de las unidades para realizar la revisión.

Noticia Destacada Joven herido en fraccionamiento de Campeche tras ataque de ladrones

Se supo que los operativos continuarán para tratar de evitar ejecuciones como las que han ocurrido en otros municipios del estado, donde incluso se han registrado privaciones de la libertad y desaparecidos. Mencionaron que se seguirán instalando filtros sorpresas en diferentes puntos de Calkiní y Dzitbalché, pidiendo a la ciudadanía colaborar por su seguridad y la de sus familias. Aclararon que no solicitan documentos personales ni de las unidades, únicamente realizan la revisión de vehículos y cajuelas.

El operativo se levantó cerca de las 12:30 de la medianoche y primeras horas de la madrugada de este jueves en esta ciudad, donde se verificaron cerca de 15 vehículos, mototaxis y motos, encontrando cero armas de fuego y explosivos. Sin embargo, los operativos seguirán.