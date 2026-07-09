Exdirector de Pemex queda en prisión preventiva por violencia familiar y vicaria; Fiscalía de Morelos avanza en el caso

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, el Ministerio Público formuló la imputación en contra del exfuncionario federal por ambos delitos.

La autoridad judicial determinó imponer la prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para resolver si será vinculado a proceso quedó programada para los próximos días.

¿Por qué fue detenido el exdirector de Pemex?

Víctor Rodríguez Padilla fue detenido el martes en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, como resultado de un operativo conjunto entre agentes de las fiscalías de Morelos y de la capital del país.

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La aprehensión ocurrió tras una investigación iniciada por la Fiscalía de Morelos derivada de una denuncia presentada por su esposa, quien lo acusa de ejercer distintos tipos de violencia en su contra.

Con la captura, el exfuncionario quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso correspondiente.

La denuncia de su esposa y el video que hizo público

El caso tomó notoriedad luego de que se difundiera un video en el que presuntamente se observa al exdirector de Pemex agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez.

En una entrevista radiofónica, la denunciante aseguró que durante varios años sufrió violencia psicológica, económica y física. Explicó que las agresiones físicas comenzaron en 2022, aunque afirmó que no eran permanentes.

Jiménez señaló que fue ella quien decidió publicar el video de la agresión. Sin embargo, denunció que posteriormente sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas, situación que calificó como un acto de censura.

Asimismo, afirmó que su línea telefónica fue suspendida, lo que, dijo, incrementó su vulnerabilidad al limitar sus posibilidades de comunicación en caso de una emergencia.

#FiscalíaMorelosInforma📄PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EX FUNCIONARIO FEDERAL POR VIOLENCIA FAMILIAR Y VICARIA



•Fue imputado por agredir física y verbalmente a dos personas de su entorno familiar, en hechos probablemente registrados en Morelos



▪️Información… pic.twitter.com/qBodCsi3wj — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 9, 2026

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Tras la imposición de la prisión preventiva, el siguiente paso será la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal contra el exdirector de Pemex.

La Fiscalía de Morelos reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras el imputado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.

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