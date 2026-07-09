Regreso a clases en Yucatán ya tiene fecha: ciclo escolar 2026-2027 inicia el 31 de agosto

La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) comenzó la planeación del ciclo escolar 2026-2027, que dará inicio el próximo 31 de agosto, informó el titular de la dependencia, Juan Balam Varguez, quien aseguró que durante las vacaciones de verano el trabajo administrativo y de organización no se detiene para garantizar un regreso ordenado a las aulas.

El funcionario explicó que, aunque miles de estudiantes y docentes ya concluyeron sus actividades académicas, la dependencia mantiene labores permanentes para preparar el siguiente periodo lectivo, que incluye la organización de plantillas docentes, la distribución de materiales, la coordinación con los distintos niveles educativos y la programación de acciones que permitan iniciar las clases sin contratiempos.

“Estamos ya en esta etapa de planeación del ciclo escolar 2026-2027; en educación no paramos y todos los trabajos previos hay que tenerlos listos”, expresó Balam Varguez.

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La Segey informó que al concluir el ciclo escolar 2025-2026 iniciaron el receso escolar 410 mil 938 estudiantes de educación básica, cifra que incluye alumnado de escuelas públicas y particulares incorporadas.

Formación profesional

Por otra parte, destacó que el fortalecimiento de la educación superior continúa como una de las prioridades del estado, por lo que la construcción de una nueva universidad representa una oportunidad para ampliar las alternativas de formación profesional para las juventudes yucatecas.

Detalló que actualmente Yucatán cuenta con 12 instituciones estatales de educación superior, entre universidades tecnológicas e institutos tecnológicos, además de la Universidad Politécnica, los tecnológicos federales y una creciente participación de instituciones privadas que complementan la oferta educativa.

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En ese sentido, señaló que recientemente se sumó la Unitec al panorama educativo de la entidad, situación que consideró positiva debido a que amplía las opciones para los estudiantes que buscan continuar su preparación profesional sin salir de la entidad.

“Siempre son bienvenidos estos proyectos porque al final de cuentas son nuevas oportunidades para las juventudes de Yucatán”, comentó.

Respecto a las carreras con mayor demanda para los próximos años, el secretario indicó que la evolución del mercado laboral obliga a las instituciones de educación superior a adaptar su oferta académica hacia áreas estratégicas relacionadas con la innovación y el desarrollo tecnológico.