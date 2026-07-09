Dan en adopción a uno de los perros asegurados tras el ataque a animales del zoológico Centenario de Mérida

Raúl Escalante Alcocer, director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba) del Ayuntamiento de Mérida, informó que de los siete perros capturados tras el ataque que dejó varios animales muertos y heridos en el Zoológico del Centenario, uno ya fue dado en adopción.

El funcionario recordó que el Comité Veterinario de la Umaba será el encargado de definir el destino de los canes en una vez concluidas las evaluaciones médicas y de comportamiento practicadas a los ejemplares asegurados.

En ese sentido, señaló que uno ya fue entregado en adopción, mientras que los seis restantes continúan bajo resguardo del Centro Municipal de Atención Animal, donde especialistas determinaron que dos presentan problemas de salud y cuatro mantienen una conducta altamente agresiva.

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Explicó que, con base en los resultados de estas valoraciones, el Comité Veterinario analizará cada caso de manera individual para determinar la medida más adecuada, ya que no todos los animales se encuentran en las mismas condiciones físicas o de comportamiento.

Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa figura el sacrificio humanitario, aunque el funcionario enfatizó que esta posibilidad aún no ha sido aprobada y forma parte de las opciones que serán evaluadas por el comité.

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Asimismo, indicó que también se contempla mantener a los perros en cuarentena, promover su adopción mediante un procedimiento especial o, incluso, permitir que alguna persona o asociación interesada en rehabilitarlos solicite hacerse responsable de ellos, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad municipal.

Escalante Alcocer explicó que el Centro Municipal de Atención Animal cuenta con un me-canismo de adopción exprés, el cual puede aplicarse en casos específicos de animales con conductas agresivas o con padecimientos de salud graves, siempre bajo supervisión y con las medidas correspondientes.