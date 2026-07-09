Teotihuacán supera a Chichén Itzá en visitantes; Yucatán registra fuerte caída turística

Chichén Itzá dejó de ser, al menos en dos meses de los últimos ocho, la zona arqueológica más visitada de México. Teotihuacán le arrebató el primer lugar en mayo y en noviembre pasado, mientras el turismo cultural en Yucatán se desplomó 8.7% durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El estado recibió 1 millón 392 mil 656 visitantes en sus zonas arqueológicas y museos de enero a junio de este año, 133 mil 371 personas menos que los 1 millón 526 mil 027 registrados en el mismo lapso del 2025. La caída es aún más pronunciada en Chichén Itzá, la Maravilla del Mundo Moderno: 984 mil 119 turistas en el semestre, 157,651 menos que el año anterior, una contracción de 13.8 por ciento.

El detonante del desplome

El epicentro de la crisis es el Centro de Atención de Visitantes (Catvi), inaugurado por el INAH el 27 de marzo del 2026. Vendedores y artesanos que operaban en el antiguo parador turístico y dentro de la zona arqueológica se niegan a reubicarse ahí porque consideran la medida una imposición que reduce sus ventas. La inconformidad escaló durante mayo, cuando un grupo de comerciantes tomó las instalaciones y mantuvo cerrado el sitio arqueológico durante 11 días, hasta que el INAH lo reabrió el 1 de junio.

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El cierre coincidió con el peor mes del año para Chichén: mayo trajo un desplome mensual de 34.5% en el número de visitantes, y fue también cuando Teotihuacán, en el Estado de México, superó a la zona maya, con 110,113 turistas frente a los 104,117 de Chichén, una diferencia de apenas 5,996 personas. Seis meses antes, en noviembre de 2025, el sitio mexiquense ya había desbancado a Chichén por un margen mucho mayor: 64,934 visitantes.

El dato pesa porque Chichén Itzá le arrebató a Teotihuacán el título de zona arqueológica favorita de México desde el 2020, año en que estalló la pandemia de Covid-19. Verlo caer al segundo lugar, aunque de forma intermitente, confirma que el conflicto con vendedores y artesanos ya tiene un costo medible en la competencia por el turismo cultural del país.

Tendencia negativa

La tendencia negativa en Yucatán no se limita a Chichén. Tras un enero alentador (313,390 visitantes, 9.2% más que en el 2025), el turismo cultural del estado se desplomó 23.9% en febrero, repuntó 17.3% en marzo por los fenómenos arqueoastronómicos del equinoccio de primavera, y a partir de ahí encadenó caídas mensuales de 17.2% en abril, 28% en mayo y 2.4% en junio.

Comparado mes a mes contra el 2025, Chichén perdió turistas en cuatro de los primeros seis meses de este año: 22.4% menos en febrero, 28.1% menos en abril, 26.4% menos en mayo y 0.97% menos en junio. Sólo enero y marzo registraron alzas anuales, de 12.8% y 1.5%, respectivamente.

Chichén, sin embargo, mostró señales de recuperación en junio, cuando repuntó 17.3% respecto a mayo, hasta los 161,011 visitantes, apenas 0.97% menos que los 162,602 del mismo mes del 2025. Fue la variación anual más pequeña del semestre y la única que sugiere que el sitio empieza a estabilizarse tras el cierre de 11 días y la ofensiva de Teotihuacán por el primer lugar nacional.

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En ese mismo junio, las cinco zonas arqueológicas más visitadas de Yucatán fueron, en orden: Chichén Itzá, en el municipio de Tinum, con 122,165 turistas; Uxmal, en Santa Elena, con 11,542; Ek Balam, en Temozón, con 5,164; Dzibilchaltún, en Mérida, con 3,562, y Xcambó, en Dzemul, con 3,121 paseantes. La distancia entre el primer y el segundo lugar –más de 110 mil visitantes– confirma que, dentro del propio estado, Chichén sigue siendo un polo turístico sin rival, aunque ya no lo sea a escala nacional frente a Teotihuacán.

Oleada en la Península

El fenómeno no es exclusivo de Yucatán. En Quintana Roo, que retiene el cuarto lugar nacional, el imán turístico sigue siendo Tulum, con 28,246 visitantes en junio, seguido de Chacchoben, con 17,716. En Campeche, cuyo descenso en el ranking nacional es el más marcado de la península, Edzná concentró 2,579 paseantes y Calakmul apenas 1,202, cifras que ilustran por qué ese estado cedió un lugar en la clasificación nacional pese a alojar algunos de los sitios mayas menos explotados turísticamente.

Pese a los tropiezos, Yucatán se mantiene como la segunda potencia cultural del país, sólo detrás de la Ciudad de México, que sumó 4.451,052 visitantes en el semestre, 2.1 veces más que la cifra yucateca. Quintana Roo conserva el cuarto lugar nacional con 898,801 turistas, mientras que Campeche retrocedió del undécimo al duodécimo puesto, al bajar de 235,075 visitantes en todo el 2025 a apenas 112,178 en los primeros seis meses del 2026.

La cifra actual está lejos del récord de casi 4 millones de visitantes que Yucatán alcanzó en 2018, el mejor año del período 2016-2026. De hecho, en 2025 quedó en el séptimo lugar de esa década, superado también por 2017 (3.641,251), 2019 (3.391,477), 2022 (3.307,185), 2023 (3.125,399) y 2016 (2.967,028).

Imán de extranjeros

Con todo, Chichén Itzá conserva un liderato que ningún otro sitio del INAH le disputa: el de zona arqueológica con más visitantes extranjeros de boleto pagado, 70,591 en junio del 2026, por encima del Museo Nacional de Antropología (36,315) y de Teotihuacán (30,377). Es, además, el destino preferido de los turistas foráneos que llegan a México y el cuarto entre los mexicanos, con 51,574 visitantes nacionales el mismo mes.

Detrás de las cifras hay un pulso entre la modernización del sitio y la subsistencia de quienes han vivido del comercio artesanal en Chichén por generaciones. Mientras el INAH insiste en trasladar a los vendedores al Catvi para ordenar el acceso turístico, los inconformes advierten que la reubicación amenaza su fuente de ingresos, un choque que ya se refleja en la pérdida de miles de visitantes mes con mes y en un liderato nacional cada vez más disputado.

El reto para las autoridades será resolver el conflicto antes de que la ventaja de Chichén frente a Teotihuacán, ya reducida a márgenes de unos cuantos miles de turistas, desaparezca por completo.

La cifra global del 2026 apenas empieza: si el repunte de junio se sostiene en el segundo semestre, Yucatán podría acortar la brecha con la que cerró el año pasado; si en cambio el litigio en torno al Catvi se prolonga, el estado corre el riesgo de cerrar el 2026 por debajo de los 2,925,988 visitantes que sumó en el 2025, un umbral que hasta ahora había logrado sostener año con año pese a la pandemia, la inflación y la competencia de otros destinos arqueológicos del país.