Ola de calor deja más de 4 mil muertes en Alemania; adultos mayores, los más afectados

La ola de calor que afectó a Alemania a finales de junio dejó más de 4 mil muertes asociadas a las altas temperaturas, de acuerdo con estimaciones preliminares del Instituto Robert Koch (RKI).

Con este balance, el número de fallecimientos relacionados con el calor durante el primer semestre del año superó los 5 mil 100 casos, una cifra que vuelve a colocar el impacto de las temperaturas extremas como un problema de salud pública en Europa.

¿Cuántas muertes dejó la ola de calor en Alemania?

Entre el 22 y el 28 de junio murieron cerca de 22 mil personas en Alemania. El RKI estimó que, sin el episodio de calor extremo, el número de fallecimientos habría sido de alrededor de 17 mil 500.

La diferencia representa un exceso de mortalidad superior a 4 mil personas durante esa semana. El organismo también identificó otro repunte de muertes durante una ola de calor registrada en mayo.

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¿Por qué el calor puede causar más muertes?

El Instituto Robert Koch explicó que el calor rara vez aparece como causa directa en los certificados de defunción, salvo en casos específicos de golpe de calor.

En la mayoría de los fallecimientos, las altas temperaturas agravan enfermedades previas, especialmente cardiovasculares, respiratorias o renales.

Por ello, el impacto real del calor se calcula mediante modelos estadísticos que comparan las muertes esperadas con las registradas durante los episodios extremos.

Adultos mayores, los más vulnerables

Las personas mayores fueron las más afectadas por la ola de calor. El RKI señaló que la mortalidad aumenta de forma importante a partir de los 75 años.

Alemania calcula una cifra de 5.000 muertes por el calor, casi todas de mayores de 75 años https://t.co/RRNIb0qPGt — EL MUNDO (@elmundoes) July 9, 2026

Casi 3 mil de las muertes estimadas este año corresponden a personas mayores de 85 años. También se registraron alrededor de 300 fallecimientos entre menores de 65 años, aunque el instituto aclaró que esa cifra tiene un margen de incertidumbre más amplio.

El reporte refuerza las alertas sobre la necesidad de mejorar los planes de prevención, atención médica y protección social ante olas de calor cada vez más intensas.

IO