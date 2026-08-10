Profeco anuncia 55 Ferias Regreso a Clases 2026 y descuentos en útiles escolares este fin de semana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la realización de 55 Ferias Regreso a Clases 2026 en distintas ciudades del país, como parte de las acciones para ayudar a las familias mexicanas a comparar precios y reducir el gasto previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Durante la sección “Quién es quién en los precios” de la conferencia matutina de este lunes 10 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que la feria principal en la Ciudad de México se realizará el 15 y 16 de agosto en Expo Reforma.

El funcionario explicó que estos espacios contarán con productos escolares a precios accesibles y descuentos especiales, por lo que recomendó a madres, padres y tutores consultar previamente la ubicación de las ferias disponibles en cada estado.

¿Cuándo y dónde serán las Ferias Regreso a Clases 2026 de Profeco?

Escalante Ruiz señaló que, además de la feria programada en Expo Reforma, se llevarán a cabo 55 eventos de manera simultánea o coordinada en distintas ciudades de México.

Profeco habilitó información mediante un código QR y sus plataformas digitales para que las personas puedan identificar la feria más cercana a su domicilio.

Noticia Destacada Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en CDMX: fechas, horario, descuentos y servicios gratuitos

El objetivo es facilitar el acceso a útiles escolares, artículos para el regreso a clases y otros productos necesarios antes del inicio del ciclo escolar, además de ofrecer herramientas para comparar precios y evitar compras innecesarias.

Profeco analiza 94 productos escolares antes del regreso a clases

Como parte de las acciones previas al inicio del ciclo escolar, Profeco también presentó los resultados de un estudio de calidad publicado en la edición de agosto de la “Revista del Consumidor”.

El análisis incluyó 94 productos escolares, entre ellos 17 cuadernos, 23 modelos de lápices de colores, 15 gomas blancas, nueve juegos de geometría, 16 sacapuntas y 14 bolígrafos de tinta azul.

Las pruebas evaluaron aspectos como acabados, resistencia, durabilidad y rendimiento.

Escalante destacó que productos con características y evaluaciones similares pueden presentar diferencias considerables de precio. Como ejemplo, mencionó dos juegos de geometría con resultados comparables: uno cuesta $94.48, mientras otro se vende en $37.02.

Por ello, Profeco recomendó revisar precios mínimos y máximos antes de comprar y consultar el estudio completo disponible en sus canales oficiales.

Profeco pide comparar precios antes de comprar útiles escolares

El titular de la dependencia insistió en que comparar opciones puede generar ahorros importantes, especialmente durante las semanas previas al regreso a clases, cuando aumenta la demanda de cuadernos, lápices, mochilas y otros artículos.

Las Ferias Regreso a Clases 2026 forman parte de esta estrategia y buscan concentrar proveedores, promociones y productos en espacios donde los consumidores puedan adquirir lo necesario con mayor información.

Profeco también mantendrá disponibles sus herramientas de consulta y el Número del Consumidor para atender dudas o inconformidades relacionadas con precios y compras.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @Profeco, @ivan_escalante, presentó el seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio del Diésel y la sección #QuiénEsQuién en los combustibles:



Seguimiento a la Estrategia Nacional (diésel):

➡️ 8,810… pic.twitter.com/xmzuBTx5J9 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

Canasta básica baja 5.8% desde noviembre de 2024

Durante la misma presentación, Iván Escalante informó que el precio promedio nacional de la canasta básica integrada por 24 productos se ubica actualmente en $834.76, lo que representa una reducción de 5.8 por ciento respecto de noviembre de 2024, cuando alcanzaba los $886.45.

Entre los productos que recientemente registraron disminuciones de precio mencionó el jitomate, con una baja de 29.20%; el chile serrano, con 6.98 por ciento; la zanahoria, con 2.48 por ciento, y el azúcar, con 1.59 por ciento.

Aunque el reporte incluyó también información sobre combustibles y canasta básica, Profeco puso especial énfasis esta semana en el regreso a clases, debido a la cercanía del nuevo ciclo escolar y al gasto que representa para millones de familias mexicanas.

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