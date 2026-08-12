IVEY atiende a personas desalojadas de un terreno de invasión al Sur de Mérida

Un grupo de personas que ocupó de manera irregular un predio ubicado en la colonia San José Tecoh, en Mérida, recibió orientación y asesoría del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) para buscar una solución a sus necesidades habitacionales mediante los procedimientos establecidos por la ley.

La atención se dio en seguimiento al diálogo que las familias sostuvieron el pasado viernes en Palacio de Gobierno con el gobernador Joaquín Díaz Mena. Personal del IVEY escuchó sus planteamientos y explicó las opciones disponibles, así como el procedimiento que deben seguir para presentar formalmente sus solicitudes.

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La mayoría de las personas que acudieron son madres de familia, quienes fueron informadas sobre los requisitos y pasos necesarios para que sus peticiones puedan ser recibidas, analizadas y, en su caso, acompañadas por el Instituto dentro de sus atribuciones.

Por instrucciones del director general del IVEY, Felipe Cervera Hernández, el grupo fue atendido por el director Jurídico y de Regularización, Germán Rivas Coral, además de personal del área de Asignaciones.

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Durante la reunión, se explicó a cada una de las personas interesadas que deberán elaborar una solicitud formal para la adquisición de un terreno y presentarla ante la Oficialía de Partes del IVEY. De esta manera, el documento quedará registrado oficialmente y podrá recibir el seguimiento correspondiente.

El personal jurídico reiteró la disposición del Instituto para atender los planteamientos de las familias, brindar orientación sobre los procedimientos establecidos y acompañar el proceso conforme a la normatividad vigente.