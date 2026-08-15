Calor cobra cuatro vidas en Quintana Roo y deja 47 afectados durante la canícula

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en Quintana Roo prevalecerán temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados durante la última etapa de la canícula. De acuerdo con el informe semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica 31, en días recientes este fenómeno afectó a siete personas, con lo cual el acumulado es de 47, y ha cobrado la vida de cuatro.

Las altas temperaturas mantienen en alerta al sector laboral de Quintana Roo, particularmente a los trabajadores de la construcción y a quienes realizan sus actividades durante largas jornadas bajo la exposición directa a los rayos solares.

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Empleados de la construcción, conductores de mototaxis y vendedores ambulantes comentaron que, para mitigar el calor, consumen más de dos litros de agua al día, aunque también recurren a electrolitos y bebidas gaseosas.

Los albañiles Julio César y Roberto, quienes trabajan en la construcción de una barda en una escuela primaria de Alfredo V. Bonfil, mencionaron que procuran iniciar su jornada cuando el sol es menos intenso.

“A las 7 de la mañana el calor es más soportable, pero al mediodía hay que buscar un poco de sombra, además de tomar suficiente agua”, dieron a conocer.

Conductores de mototaxis de la misma zona afirmaron que durante los periodos de menor actividad buscan permanecer bajo la sombra de un árbol mientras se hidratan.

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Por su parte, vendedores ambulantes que recorren las calles con sus productos comentaron que, para mantenerse alertas y con energía, consumen bebidas gaseosas.

De acuerdo con el reporte de la autoridad federal, Quintana Roo se mantiene por tercera semana consecutiva sin nuevos fallecimientos; sin embargo, sí registra más casos, al pasar de 40 a 47 personas afectadas. De estos, 31 corresponden a golpes de calor, nueve a deshidratación y otros siete a quemaduras.

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta debido a que persisten las condiciones de calor extremo y el riesgo para la población.

Con cuatro defunciones confirmadas, Quintana Roo comparte el cuarto lugar nacional en mortalidad asociada a las altas temperaturas, junto con Chiapas y Tabasco. Baja California encabeza la lista con 33 fallecimientos, seguida de Sonora, con 22, y Veracruz, con siete.

De acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la entidad acumula hasta el momento cuatro muertes relacionadas con golpes de calor, situación que consideran cada vez más preocupante ante la continuidad de la temporada de temperaturas extremas.

La central obrera señaló que el panorama requiere atención inmediata de las autoridades laborales y de los Servicios Estatales de Salud, debido a los riesgos que enfrentan diariamente cientos de trabajadores.

Consideró que los albañiles representan uno de los sectores con mayor exposición, debido a que pueden permanecer hasta ocho horas realizando labores bajo el sol, muchas veces en construcciones donde las condiciones dificultan tomar descansos frecuentes o mantener una hidratación adecuada.

Advirtió que, aunque algunos trabajadores consideran innecesarias ciertas medidas preventivas, la exposición prolongada a temperaturas elevadas ya está provocando afectaciones a la salud y puede derivar en cuadros graves de deshidratación o golpes de calor.

Una de las muertes relacionadas con las altas temperaturas ocurrió en Playa del Carmen, donde un albañil perdió la vida durante su jornada laboral, de acuerdo con autoridades de Salud estatal.